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Haberler Galeri ‘Kopmamız zor oldu’ açıklamasından sonra ilk aşk pozu da geldi! İşte Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan’ın o pozu!
Giriş Tarihi: 31.01.2024 23:26 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 23:26

‘Kopmamız zor oldu’ açıklamasından sonra ilk aşk pozu da geldi! İşte Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan’ın o pozu!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, son dönemde özel hayatındaki gelişmeler ile magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz haftalarda gönlünü kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'a kaptırmıştı. Sevgilisi Gülseren Ceylan'a doğum gününde evlilik teklifi eden 66'lık çapkın Mehmet Ali Erbil'in mutluluğu kısa sürdü. İkili çok geçmeden ayrıldı. Ünlü çift, kısa süren ayrılığın ardından yeniden barıştı. İşte Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın o aşk pozu!

‘Kopmamız zor oldu’ açıklamasından sonra ilk aşk pozu da geldi! İşte Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan’ın o pozu!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil 66 yaşında da çapkınlıklarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Erbil, geçtiğimiz haftalarda gönlünü kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'a kaptırmıştı.

‘Kopmamız zor oldu’ açıklamasından sonra ilk aşk pozu da geldi! İşte Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan’ın o pozu!

EVLİLİK TEKLİF ETMİŞTİ

66 yaşındaki Erbil, genç sevgilisi Gülseren Ceylan'a doğum gününde evlilik teklif etmişti.

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‘Kopmamız zor oldu’ açıklamasından sonra ilk aşk pozu da geldi! İşte Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan’ın o pozu!

AYRILDIKLARINI AÇIKLADILAR

Ancak çiftin bu birlikteliği uzun sürmemişti. Gülseren Ceylan, sosyal medya hesabından Mehmet Ali Erbil ile ayrıldıklarını açıklamıştı.

‘Kopmamız zor oldu’ açıklamasından sonra ilk aşk pozu da geldi! İşte Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan’ın o pozu!

AYRILIK KISA SÜRDÜ

Ancak ünlü çift kısa süreli ayrılığın ardından yeniden barıştı.

‘Kopmamız zor oldu’ açıklamasından sonra ilk aşk pozu da geldi! İşte Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan’ın o pozu!

AYRILIK SONRASI İLK AŞK POZU!

Mehmet Ali Erbil, sevgilisiyle fotoğrafını paylaşarak fotoğrafın altına 'aşkım' notunu ekledi.

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