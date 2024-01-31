Giriş Tarihi: 31.01.2024 23:26
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
23:26
‘Kopmamız zor oldu’ açıklamasından sonra ilk aşk pozu da geldi! İşte Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan’ın o pozu!
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, son dönemde özel hayatındaki gelişmeler ile magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz haftalarda gönlünü kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'a kaptırmıştı. Sevgilisi Gülseren Ceylan'a doğum gününde evlilik teklifi eden 66'lık çapkın Mehmet Ali Erbil'in mutluluğu kısa sürdü. İkili çok geçmeden ayrıldı. Ünlü çift, kısa süren ayrılığın ardından yeniden barıştı. İşte Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın o aşk pozu!