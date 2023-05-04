Giriş Tarihi: 04.05.2023 11:54
Güncelleme Tarihi: 04.05.2023
12:27
Eski sevgilisinin darbettiği manken Gizem Akbaş: Korkuyorum! Davada karar açıklandı
Beşiktaş'ta bir gece kulübünde eğlenmeye giden manken Gizem Akbaş'ı tekme ve yumruklarla darbettiği iddiasıyla 6 yıla kadar hapsi istenen eski sevgilisi Mücahit İsmail Ayta ile tehditle suçlanan arkadaşı Muhammed Emre Balcı'nın yargılandığı davada, karar çıktı. Mahkeme, Ayta'ya kasten yaralama suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Duruşma çıkışı açıklamaya yapmak isteyen Gizem Akbaş gözyaşlarını tutamayarak ''Korkuyorum tehditlerine devam ediyor ama kanıtlayamıyorum'' dedi.