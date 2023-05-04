Eski sevgilisinin darbettiği manken Gizem Akbaş: Korkuyorum! Davada karar açıklandı

Yürütülen soruşturma kapsamında Şüpheli Mücahit İsmail Ayta hakkında "Birden fazla kişiyle birlikte tehdit" suçunda 2 yıldan 5 yıla kadar ve "Basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Diğer şüpheli Muhammed Emre Balcı'nın ise "Birden fazla kişiyle birlikte tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

