Giriş Tarihi: 30.03.2023 11:59
Güncelleme Tarihi: 30.03.2023
12:05
Manken Gizem Akbaş'ı tekme ve yumruklarla darbetmişti! Eski sevgiliye hapis istemi
Beşiktaş'ta bir gece kulübünde eğlenmeye giden manken Gizem Akbaş'ı tekme ve yumruklarla darbettiği iddiasıyla 6 yıla kadar hapsi istenen eski sevgilisi Mücahit İsmail Ayta ile tehditle suçlanan arkadaşı Muhammed Emre Balcı'nın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Gizem Akbaş'ı yumrukladığı iddia edilen sanık Mücahit İsmail Ayta hakkında "Kasten yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası talep etti.