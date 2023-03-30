Manken Gizem Akbaş’ı tekme ve yumruklarla darbetmişti! Eski sevgiliye hapis istemi

"DAHA ÖNCE DE DARBETMİŞTİ"

Gizem Akbaş ise söz alarak, "Benim Mücahit ile diyaloğum iki sene değil, birkaç aydır. Sonrasında ben sürekli telefonumu değiştirip kendisinden kaçtım. Daha öncesinden beni darp etmişti. Tehdit etmişti. Buna ilişkin de şikayetlerde bulunmuştum. Beni tehdit ettiğine dair mesajlar da bulunmaktadır. Benim tarafımdan atılmış bir mesaj yoktur. Şikayetim devam etmektedir" diye konuştu.