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Haberler Galeri Manken Gizem Akbaş'ı tekme ve yumruklarla darbetmişti! Eski sevgiliye hapis istemi
Giriş Tarihi: 30.03.2023 11:59 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 12:05

Manken Gizem Akbaş'ı tekme ve yumruklarla darbetmişti! Eski sevgiliye hapis istemi

Beşiktaş'ta bir gece kulübünde eğlenmeye giden manken Gizem Akbaş'ı tekme ve yumruklarla darbettiği iddiasıyla 6 yıla kadar hapsi istenen eski sevgilisi Mücahit İsmail Ayta ile tehditle suçlanan arkadaşı Muhammed Emre Balcı'nın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Gizem Akbaş'ı yumrukladığı iddia edilen sanık Mücahit İsmail Ayta hakkında "Kasten yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Deniz YUSUFOĞLU
Manken Gizem Akbaş’ı tekme ve yumruklarla darbetmişti! Eski sevgiliye hapis istemi

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, şikayetçi Gizem Akbaş katıldı. Tutuksuz sanıklar Mücahit İsmail Ayta ve Muhammed Emre Balcı ise duruşmaya katılmadılar. Esas hakkında mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanıkların Gizem Akbaş'a karşı tehdit suçunu işledikleri gerekçesiyle haklarında dava açılmışsa da suçu kabul etmedikleri, olayın meydana geldiği yerde kimsenin bulunmadığı ve kameranın görüş alanı dışına bulunduğunun anlaşıldığı, şikayetçinin iddiasından başka sanıkların cezalandırılmasına yeterli delil elde edilemediğinden bu suçtan ayrı ayrı beraatlerini talep etti.

Manken Gizem Akbaş’ı tekme ve yumruklarla darbetmişti! Eski sevgiliye hapis istemi

KASTEN YARALAMADAN CEZA İSTEDİ
Savcı, Gizem Akbaş ile Mücahit İsmail Ayta'nın olay sırasında ayrılmış olduklarını, olay günü eğlence mekanında karşılaştıklarını, şikayetçi lavabodan dönerken sanık Ayta tarafından yumruklanarak darp edildiği, Akbaş'ın basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde yaralandığı belirtilerek sanık Ayta'nın "Kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.

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Manken Gizem Akbaş’ı tekme ve yumruklarla darbetmişti! Eski sevgiliye hapis istemi

HAKSIZ TAHRİK SAVUNMASI
Sanık Mücahit İsmail Ayta'nın avukatı, beraat yönünden mütalaaya katıldıklarını ancak kasten yaralama yönündeki talebe ise katılmadıklarını belirterek "Şikayetçi ile iki yıllık geçmişleri vardır. Yazışma içeriklerine göre karşılıklı hakaretleri vardır. Sanık eylemi haksız tahrik altında işlemiştir. Bir ceza verilecekse alt sınırdan verilmesini talep ederiz" dedi.

Manken Gizem Akbaş’ı tekme ve yumruklarla darbetmişti! Eski sevgiliye hapis istemi

Sanık Muhammed Emre Balcı'nın avukatı ise mütalaaya katıldıklarını beyan etti.

Manken Gizem Akbaş’ı tekme ve yumruklarla darbetmişti! Eski sevgiliye hapis istemi

"DAHA ÖNCE DE DARBETMİŞTİ"
Gizem Akbaş ise söz alarak, "Benim Mücahit ile diyaloğum iki sene değil, birkaç aydır. Sonrasında ben sürekli telefonumu değiştirip kendisinden kaçtım. Daha öncesinden beni darp etmişti. Tehdit etmişti. Buna ilişkin de şikayetlerde bulunmuştum. Beni tehdit ettiğine dair mesajlar da bulunmaktadır. Benim tarafımdan atılmış bir mesaj yoktur. Şikayetim devam etmektedir" diye konuştu.

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