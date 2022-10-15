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Haberler Galeri Mehmet Dinçerler'den boşanan Hadise o iddialara ateş püskürdü! "Asla kabul etmiyorum, etmeyeceğim!"
Giriş Tarihi: 15.10.2022 10:45 Güncelleme Tarihi: 15.10.2022 10:50

Mehmet Dinçerler'den boşanan Hadise o iddialara ateş püskürdü! "Asla kabul etmiyorum, etmeyeceğim!"

Pop müziğin sevilen isimlerinden Hadise, sessiz sedasız evlendiği iş insanı Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini 5 dakikada sonlandırmıştı. Biten evliliğiyle magazin gündemine bomba gibi düşen Hadise, boşandıktan sonra hakkında ortaya atılan iddialar ile ilgi odağı olmaya devam ediyor. Bugüne kadar iddialar karşısında sessiz kalmayı tercih eden şarkıcı, son olarak sessizliğini bozdu. Instagram hesabından bir açıklama yayınlayan ünlü şarkıcı Hadise, "iftira ve hakaret boyutuna ulaşan söylemler için sessiz kalmayacağım" ifadelerini kullandı. İşte tüm detaylar...

Mehmet Dinçerler’den boşanan Hadise o iddialara ateş püskürdü! Asla kabul etmiyorum, etmeyeceğim!

İş insanı Mehmet Dinçerler ile Çırağan Sarayı'nda sessiz sedasız dünyaevine giren ünlü şarkıcı Hadise, beş aylık evliliğini iki hafta önce anlaşmalı olarak tek celsede bitirmişti.

Mehmet Dinçerler’den boşanan Hadise o iddialara ateş püskürdü! Asla kabul etmiyorum, etmeyeceğim!

Özel hayatındaki gelişmeler ile magazin gündeminden düşmeyen 36 yaşındaki şarkıcı, hakkındaki iddialara daha fazla dayanamadı ve sosyal medya hesabından sessizliğini bozdu.

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Mehmet Dinçerler’den boşanan Hadise o iddialara ateş püskürdü! Asla kabul etmiyorum, etmeyeceğim!

"ESKİ EŞİM VE AİLESİNE DE SAYGISIZLIK"

Hakkındaki söylemler için 'iftira' diyen Hadise, söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer verdi...

Mehmet Dinçerler’den boşanan Hadise o iddialara ateş püskürdü! Asla kabul etmiyorum, etmeyeceğim!

"Bugüne kadar hakkımda çıkan doğru ya da yanlış haberleri gerek ifade özgürlüğüne gerek basın özgürlüğüne önem verdiğim ve şöhretin getirdiği bir bedel olarak gördüğüm için sağduyu ile karşılamaya çaba gösterdim. Ne var ki, haber değeri taşımayan, yalanlamaya tenezzül dahi etmeyeceğim, kişisel kin, hırs ve habis duygular ile her şeyden evvel kadınlık onurumu zedeleyen, aileme hatta boşandığım eşim ve ailesine dahi saygısızlık ihtiva eden, iftira ve hakaret boyutuna ulaşan söylemler için sessiz kalmayacağım. Asla kabul etmiyorum, etmeyeceğim!"

Mehmet Dinçerler’den boşanan Hadise o iddialara ateş püskürdü! Asla kabul etmiyorum, etmeyeceğim!

"AYNI ÇİZGİDE İLERLEYECEĞİM"

"Benim için ahlakın özü; üretmek, işini iyi yapmak, ülkem için, ülkemin kadın ve çocukları başta olmak üzere bu toplum için faydalı, yararlı ve örnek bir sanatçı olmaktır. Bugüne kadar nasıl geldiysem bugünden sonra da aynı çizgide ilerleyeceğimi tüm kamuoyunun ve sevenlerimin bilgisine sunarım.

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