Mehmet Dinçerler'den boşanan Hadise o iddialara ateş püskürdü! "Asla kabul etmiyorum, etmeyeceğim!"

Pop müziğin sevilen isimlerinden Hadise, sessiz sedasız evlendiği iş insanı Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini 5 dakikada sonlandırmıştı. Biten evliliğiyle magazin gündemine bomba gibi düşen Hadise, boşandıktan sonra hakkında ortaya atılan iddialar ile ilgi odağı olmaya devam ediyor. Bugüne kadar iddialar karşısında sessiz kalmayı tercih eden şarkıcı, son olarak sessizliğini bozdu. Instagram hesabından bir açıklama yayınlayan ünlü şarkıcı Hadise, "iftira ve hakaret boyutuna ulaşan söylemler için sessiz kalmayacağım" ifadelerini kullandı. İşte tüm detaylar...