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Haberler Galeri Melisa bu defa annesi için söyledi! Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa "Bir tek annem olsun..." şarkısı ile duygulandırdı!
Giriş Tarihi: 11.05.2024 12:18 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 12:32

Melisa bu defa annesi için söyledi! Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa "Bir tek annem olsun..." şarkısı ile duygulandırdı!

Güzel oyuncu Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa geçtiğimiz günlerde söylediği şarkı ile herkesin beğenisini toplamıştı. Melisa bu defa annesi Ceyda Düvenci için söyledi. Sosyal medyayı aktif kullanan ve çocuklarıyla sık sık paylaşımda bulunan Ceyda Düvenci'nin son paylaşımı takipçilerini duygulandırdı. Ceyda Düvenci'nin Engin Akgün ile evliliğinden olan Serebral Palsi hastası kızı Melisa, Anneler Günü öncesi "Bir tek annem olsun bana bir şey olmaz" şarkısını söyledi. Ceyda Düvenci "Önce güzel kızımdan bana, sonra canım anneme ve hayatın içinde annelik yapmış herkese gelsin Melisamın sürprizi" diyerek paylaştı sosyal medyadan Melisa'ya beğeni yağdı... İşte Melisa'nın annesi Ceyda Düvenci için söylediği şarkı...

Melisa bu defa annesi için söyledi! Ceyda Düvenci’nin kızı Melisa Bir tek annem olsun... şarkısı ile duygulandırdı!

Güzel oyuncu Ceyda Düvenci sosyal medyanın da en sevilen isimlerinden. Özel hayatı ile kesitleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Ceyda Düvenci oyunculuğunun yanı sıra çocuklarına çok düşkün bir anne...

Melisa bu defa annesi için söyledi! Ceyda Düvenci’nin kızı Melisa Bir tek annem olsun... şarkısı ile duygulandırdı!

2014 yılında Kaz Dağları'nda Bülent Şakrak ile nikâh masasına oturan Ceyda Düvenci, geçtiğimiz yıl evliliğinde sorunlar yaşadığı haberleriyle gündeme gelmiş, 8 yıllık evliliklerini bitirme kararı alan çift anlaşarak boşanmıştı.

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Melisa bu defa annesi için söyledi! Ceyda Düvenci’nin kızı Melisa Bir tek annem olsun... şarkısı ile duygulandırdı!

Bülent Şakrak ile evliliğinden Ali adında oğlu olan Ceyda Düvenci anneliği ilk olarak ise kızı Melisa ile tatmıştı.

Melisa bu defa annesi için söyledi! Ceyda Düvenci’nin kızı Melisa Bir tek annem olsun... şarkısı ile duygulandırdı!

Ceyda Düvenci'nin Engin Akgün ile evliliğinden olan kızı Melisa şimdilerde 13 yaşında.

Melisa bu defa annesi için söyledi! Ceyda Düvenci’nin kızı Melisa Bir tek annem olsun... şarkısı ile duygulandırdı!

Güzel oyuncu Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa geçtiğimiz günlerde söylediği şarkı ile herkesin beğenisini toplamıştı.

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