Giriş Tarihi: 11.06.2023 07:36 Güncelleme Tarihi: 11.06.2023 07:39

Milyonluk aracıyla tura çıktı! Komedyen Hasan Can Kaya tüm dikkatleri üzerine çekti!

Komedyen Hasan Can Kaya, önceki gece Bebek'te objektiflere takıldı. Kalabalık arkadaş grubuyla gece yarısına kadar eğlenen Hasan Can Kaya, mekândan yalnız ayrıldı. Hasan Can Kaya'nın, kendisine yeni bir araba aldığı ortaya çıktı. Milyonluk lüks aracıyla ilk kez görüntülenen komedyen, muhabirlere "Kolay gelsin" diyerek hızlıca oradan ayrıldı.