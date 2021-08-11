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Haberler Galeri Murat Dalkılıç'ın yeni aşkı Sitare Akbaş meğer tam bir köylü güzeliymiş... Sitare Akbaş'ın eski halleri sosyal medyanın dilinde!
Giriş Tarihi: 11.08.2021 10:54 Güncelleme Tarihi: 11.08.2021 10:59

Murat Dalkılıç'ın yeni aşkı Sitare Akbaş meğer tam bir köylü güzeliymiş... Sitare Akbaş'ın eski halleri sosyal medyanın dilinde!

Uzun yıllar oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşayan ve birliktelikleri evlilik yolunda son bulan şarkıcı Murat Dalkılıç gönlünü eski aşkının rol arkadaşı Sitare Akbaş'a kaptırdı. Murat Dalkılıç oyuncu Sitare Akbaş ile ilişkilerini başta reddetse de birlikte görüntülenmekten kaçamadı. Aşkları belgelenen Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Merak konusu olan oyuncu Sitare Akbaş'ın geçmişte oynadığı karakterleri hatırlayanlar değişimine şaşırmadan edemedi. Daha önce Akasya Durağı dizisinde canlandırdığı Zeyno karakteriyle tam bir köylü güzeli olan Sitare Akbaş'ın son hali dikkat çekti. İşte Murat Dalkılıç'ın sevgilisi Sitare Akbaş'ın değişimi...

Murat Dalkılıç’ın yeni aşkı Sitare Akbaş meğer tam bir köylü güzeliymiş... Sitare Akbaş’ın eski halleri sosyal medyanın dilinde!

Uzun yıllar oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşayan ve birliktelikleri evlilik yolunda son bulan şarkıcı Murat Dalkılıç gönlünü eski aşkının rol arkadaşı Sitare Akbaş'a kaptırdı.

Murat Dalkılıç’ın yeni aşkı Sitare Akbaş meğer tam bir köylü güzeliymiş... Sitare Akbaş’ın eski halleri sosyal medyanın dilinde!

Murat Dalkılıç oyuncu Sitare Akbaş ile ilişkilerini başta reddetse de birlikte görüntülenmekten kaçamadı. Aşkları belgelenen Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

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Murat Dalkılıç’ın yeni aşkı Sitare Akbaş meğer tam bir köylü güzeliymiş... Sitare Akbaş’ın eski halleri sosyal medyanın dilinde!

Merak konusu olan oyuncu Sitare Akbaş'ın geçmişte oynadığı karakterleri hatırlayanlar değişimine şaşırmadan edemedi.

Murat Dalkılıç’ın yeni aşkı Sitare Akbaş meğer tam bir köylü güzeliymiş... Sitare Akbaş’ın eski halleri sosyal medyanın dilinde!

Daha önce Akasya Durağı dizisinde canlandırdığı Zeyno karakteriyle tam bir köylü güzeli olan Sitare Akbaş'ın son hali dikkat çekti.

Murat Dalkılıç’ın yeni aşkı Sitare Akbaş meğer tam bir köylü güzeliymiş... Sitare Akbaş’ın eski halleri sosyal medyanın dilinde!

İşte Murat Dalkılıç'ın sevgilisi Sitare Akbaş'ın değişimi...

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