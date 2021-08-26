Oyuncu Hande Erçel ile Kerem Bürsin’in ilişkisinde sürpriz gelişme... Baba Pamir Bürsin devreye girdi!

Magazin dünyasının en popüler isimlerinden olan oyuncu çift Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in, dizi aşkı gerçek olmuştu. Maldivler tatiliyle ilişkileri ortaya çıkan ve tatili sonrası aşklarını gizlemeyen ünlü çift, hayranlarını sevindirmişti. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel ile Kerem Bürsin, doludizgin birliktelik yaşıyor. Gözde ikilinin ilişkisi ise adım adım evliliğe gidiyor. Yakışıklı oyuncunun babası Pamir Bürsin, evliliğine giden yolun sinyallerini verdi. Baba Bürsin son hamlesiyle "Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in evliliği yakın" dedirtti.