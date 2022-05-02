Özcan Deniz'in iddiaları sonrası Feyza Aktan sessizliğini bozdu! "Zalim anne sıfatından çok sıkıldım"

Giriş Tarihi: 02.05.2022 12:33 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 12:36

Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasındaki gerilim hız kesmeden devam ediyor. Olaylı bir boşanma süreci yaşayan Özcan Deniz; eski eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanmış, davadan beraat ettikten sonra Aktan'ı affettiğini belirtmişti. Geçen günlerde de oğlu Kuzey'in doğum gününü kutlayan Deniz, önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de oğlunun kendisine gösterilmediğini belirtti. Yaptığı paylaşımda, "Normalde 5 metre bile yakınıma yaklaşamayacak insanlara bu cesareti ben verdim" ifadelerini kullanan şarkıcıya Feyza Aktan cephesinden yanıt gecikmedi. Aktan, "Zalim anne sıfatından çok sıkıldım" diyerek Özcan Deniz'e ateş püskürdü! İşte detaylar...