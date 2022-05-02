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Haberler Galeri Özcan Deniz'in iddiaları sonrası Feyza Aktan sessizliğini bozdu! "Zalim anne sıfatından çok sıkıldım"
Giriş Tarihi: 02.05.2022 12:33 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 12:36

Özcan Deniz'in iddiaları sonrası Feyza Aktan sessizliğini bozdu! "Zalim anne sıfatından çok sıkıldım"

Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasındaki gerilim hız kesmeden devam ediyor. Olaylı bir boşanma süreci yaşayan Özcan Deniz; eski eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanmış, davadan beraat ettikten sonra Aktan'ı affettiğini belirtmişti. Geçen günlerde de oğlu Kuzey'in doğum gününü kutlayan Deniz, önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de oğlunun kendisine gösterilmediğini belirtti. Yaptığı paylaşımda, "Normalde 5 metre bile yakınıma yaklaşamayacak insanlara bu cesareti ben verdim" ifadelerini kullanan şarkıcıya Feyza Aktan cephesinden yanıt gecikmedi. Aktan, "Zalim anne sıfatından çok sıkıldım" diyerek Özcan Deniz'e ateş püskürdü! İşte detaylar...

Özcan Deniz’in iddiaları sonrası Feyza Aktan sessizliğini bozdu! Zalim anne sıfatından çok sıkıldım

Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan ile 2018 yılında nikah masasına oturmuş ve 2019 yılında ayrılmıştı.

Özcan Deniz’in iddiaları sonrası Feyza Aktan sessizliğini bozdu! Zalim anne sıfatından çok sıkıldım

Çift "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" sebebi ile anlaşmalı olarak boşanmışlardı.

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Özcan Deniz’in iddiaları sonrası Feyza Aktan sessizliğini bozdu! Zalim anne sıfatından çok sıkıldım

Ancak çiftin birbirlerine olan öfkeleri bir türlü dinmiyor.

Özcan Deniz’in iddiaları sonrası Feyza Aktan sessizliğini bozdu! Zalim anne sıfatından çok sıkıldım

Özcan Deniz, sosyal medyadan sık sık eşi ile ilgili iddialarda bulunuyor. Feyza Aktan da yanıt veriyor.

Özcan Deniz’in iddiaları sonrası Feyza Aktan sessizliğini bozdu! Zalim anne sıfatından çok sıkıldım

Özcan Deniz son olarak eski eşi Feyza Aktan'ın oğlunu kaçırdığını iddia ederek "Yine aylardan nisan, yine sen benden uzaklara kaçırıldın ve yine kötüler konseyi bir şeylerin peşinde" diye isyan etmişti.

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