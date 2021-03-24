Pandemide 'Geçinemiyorum' sözleriyle olay olan Demet Akalın'dan gündemi sallayan sözler: Sponsorlarım sağ olsun!

Gözlük ve çantayı kendisinin aldığını belirten Akalın, ayakkabısı ve kıyafetlerinin ise sponsorluk olduğunu söyledi: "Kıyafetlerim çok pahalı değil, ucuz bunlar be, ayakkabılarım da sponsordan. Sponsorlarım sağ olsun" diye yanıtladı.