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Pandemide 'Geçinemiyorum' sözleriyle olay olan 'dan gündemi sallayan sözler: Sponsorlarım sağ olsun!

Polemikler kraliçesi , her açıklaması ve paylaşımıyla sosyal medyada yankı uyandırmaya devam ediyor. Koronovirüs salgını nedeniyle konserleri iptal olan , pandemide zorlandığını belirtmiş ve "Geçinemiyorum" diyerek polemik yaratmıştı. Ancak bu sözleri dile getiren Akalın'ın markalı ve pahalı kıyafetlerden vazgeçememesi eleştiri alıyordu. Önceki gün bir AVM'de objektiflere yansıyan şarkıcı, kıyafetlerinin sponsorlar tarafından karşılandığını açıkladı. Demet Akalın lüks aksesuarları için, "Kıyafetlerim çok pahalı değil, ucuz. Ayakkabılarım da sponsordan" dedi.

Giriş Tarihi: 24.03.2021 11:07 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 11:13
Pandemide 'Geçinemiyorum' sözleriyle olay olan Demet Akalın'dan gündemi sallayan sözler: Sponsorlarım sağ olsun!

Polemikler kraliçesi , her açıklaması ve paylaşımıyla sosyal medyada yankı uyandırmaya devam ediyor. Koronovirüs salgını nedeniyle konserleri iptal olan , pandemide zorlandığını belirtmiş ve "Geçinemiyorum" diyerek polemik yaratmıştı.

Pandemide 'Geçinemiyorum' sözleriyle olay olan Demet Akalın'dan gündemi sallayan sözler: Sponsorlarım sağ olsun!

, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Giydiği pahalı markalar ve alışverişe harcadığı uçuk fiyatlarla sık sık gündeme gelen Akalın bu kez de dünyaca ünlü markalar Dolce Gabbana ve Louis Vuitton'a ait ayakkabı, gözlük ve çantasıyla dikkat çekti.

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Pandemide 'Geçinemiyorum' sözleriyle olay olan Demet Akalın'dan gündemi sallayan sözler: Sponsorlarım sağ olsun!

Gözlük ve çantayı kendisinin aldığını belirten Akalın, ayakkabısı ve kıyafetlerinin ise sponsorluk olduğunu söyledi: "Kıyafetlerim çok pahalı değil, ucuz bunlar be, ayakkabılarım da sponsordan. Sponsorlarım sağ olsun" diye yanıtladı.

Pandemide 'Geçinemiyorum' sözleriyle olay olan Demet Akalın'dan gündemi sallayan sözler: Sponsorlarım sağ olsun!

ALLAH GARİBANA VERİYOR

Ay başında Dubai'ye giden Akalın, çok konuşulan o tatili de sponsorlar tarafından karşılandığını söyledi: "Evet, yaptım ama bedava yaptım. Onların hepsi ile arkadaşlar, gittim geldim."

Pandemide 'Geçinemiyorum' sözleriyle olay olan Demet Akalın'dan gündemi sallayan sözler: Sponsorlarım sağ olsun!

tatil sezonunu mart başında Dubai'de açmıştı. Pandemide konserleri iptal olduğu için "Geçinemiyorum" diyen Akalın'ın Dubai'nin en lüks otellerinden birinde geceliği 35 bin TL olan odada konaklaması takipçileri tarafından eleştirilmişti.

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