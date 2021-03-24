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Pandemide 'Geçinemiyorum' sözleriyle olay olan Demet Akalın'dan gündemi sallayan sözler: Sponsorlarım sağ olsun!
Polemikler kraliçesi Demet Akalın, her açıklaması ve paylaşımıyla sosyal medyada yankı uyandırmaya devam ediyor. Koronovirüs salgını nedeniyle konserleri iptal olan Demet Akalın, pandemide zorlandığını belirtmiş ve "Geçinemiyorum" diyerek polemik yaratmıştı. Ancak bu sözleri dile getiren Akalın'ın markalı ve pahalı kıyafetlerden vazgeçememesi eleştiri alıyordu. Önceki gün bir AVM'de objektiflere yansıyan şarkıcı, kıyafetlerinin sponsorlar tarafından karşılandığını açıkladı. Demet Akalın lüks aksesuarları için, "Kıyafetlerim çok pahalı değil, ucuz. Ayakkabılarım da sponsordan" dedi.
Giriş Tarihi: 24.03.2021
11:07
Güncelleme Tarihi: 24.03.2021
11:13
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