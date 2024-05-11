Giriş Tarihi: 11.05.2024 06:19
Perihan Abla'nın 'Meraklı Melahat'ı, Ruhsar'ın 'Gözüm Abla'sı ve daha nicesi... 75 yaşındaki Tuluğ Çizgen son hali ile "Ah acımasız yıllar" dedirtti!
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Tuluğ Çizgen sayısız film ve dizide yer aldı. Şimdilerde 75 yaşında olan Tuluğ Çizgen özellikle 80'li yıllarda yayınlanan Perihan Abla dizisinde oynadığı 'Meraklı Melahat' karakteri ile hafızalara kazındı. Sonrasında yine komedi dizilerinin vazgeçilmezi haline gelen oyuncu Ruhsar'da "Gözüm Abla", Ayrılsak da Beraberiz dizisinde "Mehveş" olarak gönülleri fethetti. Geniş kitlelerce tanınıp sevilen Tuluğ Çizgen'in önceki yıllarda katıldığı televizyon programındaki estetikli görüntüsü çok konuşulmuştu. Gözlerden uzak bir yaşamı tercih eden yılların oyuncusu Tuluğ Çizgen'in son hali uzun süre sonra ortaya çıktı. Tuluğ Çizgen'in son hali geçen yılların kanıtı gibi oldu. İşte Perihan Abla'nın Meraklı Melahat'ı, Ruhsar'ın Gözüm Abla'sı Tuluğ Çizgen'in son hali...