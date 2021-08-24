Pınar Altuğ ’Mini’si ile yüzdü! İlgilerin odağında olan Pınar Altuğ’un paylaşımına sosyal medyadan beğeni yağdı!

Ekranların uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu Pınar Altuğ özel hayatıyla her zaman dikkat çekiyor. Pınar Altuğ'un yaptığı paylaşımla takipçileri tarafından büyük beğeni alıyor. Şimdilerde eşi ve kızı ile Marmaris Selimiye'de tatilde olan Pınar Altuğ son olarak köpeği 'Mini' ile yüzdüğü anları sosyal medya hesabından paylaştı. Fit hali ile genç kızlara taş çıkaran 46 yaşındaki Pınar Altuğ'un eğlenceli videosuna takipçilerinden beğeni yağdı. İşte Pınar Altuğ ile köpeği Mini'nin serin suların keyfini çıkardıkları anlar...