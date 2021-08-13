Giriş Tarihi: 13.08.2021 11:24Güncelleme Tarihi: 13.08.2021 11:24
Popstar Mehtap pavyon günlerini hem ağladı hem anlattı! Değişimi ile dikkatleri üzerine çeken Popstar Mehtap Yılmaz'dan şoke eden sözler...
Müzik kariyerindeki çıkışını Popstar yarışması ile yakalayan, farklı yorumu ve tarzı ile de dikkatleri üzerine çeken Mehtap Yılmaz'ın Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafları gören değişimine inanamıyor. Bir arkadaşının ısrarıyla Popstar'a katılan Mehtap Yılmaz, tüm elemeleri geçip, yarışmanın en iyileri arasına girmeyi başarmış; sivri dili, güçlü sesi ve dobralığıyla kısa sürede de herkesin kalbini kazanmıştı. Mehtap Yılmaz, Instagram'da yaptığı paylaşımlar ile takipçilerine 'bambaşka biri oldu' yorumları yaptırıyor. Son olarak katıldığı bir programda hayat hikayesini paylaşan Mehtap Yılmaz yaşadığı acıları gözyaşları içinde anlattı. Pavyonda çalıştığı zorlu günlerden bahseden Popstar Mehtap Yılmaz sözleri ile şoke etti. İşte Popstar Mehtap Yılmaz'ın son hali ve dikkat çeken hikayesi...