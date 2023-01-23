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Haberler Galeri Şahmaran'ın yıldızı Serenay Sarıkaya'nın ayakları sosyal medyayı ikiye böldü! "Paletsiz Karadeniz'i geçer"
Giriş Tarihi: 23.01.2023 11:02 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 11:07

Şahmaran'ın yıldızı Serenay Sarıkaya'nın ayakları sosyal medyayı ikiye böldü! "Paletsiz Karadeniz'i geçer"

Dijital bir platformda yayınlanacak olan 'Şahmaran' dizisindeki performansıyla dikkat çeken Serenay Sarıkaya sosyal medyada bu kez ayaklarıyla konuşuldu. Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir ile başrolü paylaştığı Şahmaran dizisinin tanıtım gecesinde boy gösteren Serenay Sarıkaya güzelliğiyle hayranlarından tam not almıştı. Siyahlar içindeki Serenay Sarıkaya'nın transparan elbisesi göğüs dekoltesi ile de dudak uçuklatmıştı. Serenay Sarıkaya'nın Şahmaran dizisinden bir sahneye yansıyan büyük ayakları sosyal medyada alay konusu olurken bazı hayranları ise Serenay Sarıkaya'ya övgüler yağdırdı.

Şahmaran’ın yıldızı Serenay Sarıkaya’nın ayakları sosyal medyayı ikiye böldü! Paletsiz Karadeniz’i geçer

Şahmaran dizisinin yıldız ismi Serenay Sarıkaya sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başardı. Serenay Sarıkaya cüretkar sahneleri ile dikkat çekerken doğal güzelliğiyle de tam not aldı.

Şahmaran’ın yıldızı Serenay Sarıkaya’nın ayakları sosyal medyayı ikiye böldü! Paletsiz Karadeniz’i geçer

Dijital bir platformda yayınlanacak olan 'Şahmaran' dizisindeki performansıyla dikkat çeken Serenay Sarıkaya sosyal medyada bu kez ayaklarıyla konuşuldu.

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Şahmaran’ın yıldızı Serenay Sarıkaya’nın ayakları sosyal medyayı ikiye böldü! Paletsiz Karadeniz’i geçer

Serenay Sarıkaya'nın Şahmaran dizisinden bir sahneye yansıyan büyük ayakları sosyal medyada alay konusu olurken bazı hayranları ise Serenay Sarıkaya'ya övgüler yağdırdı.

Şahmaran’ın yıldızı Serenay Sarıkaya’nın ayakları sosyal medyayı ikiye böldü! Paletsiz Karadeniz’i geçer
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Şahmaran’ın yıldızı Serenay Sarıkaya’nın ayakları sosyal medyayı ikiye böldü! Paletsiz Karadeniz’i geçer
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