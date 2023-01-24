Giriş Tarihi: 24.01.2023 07:51 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 07:51

"Paletsiz Karadeniz'i geçer" Şahmaran'ın yıldızı Serenay Sarıkaya'nın ayakları sosyal medyayı ikiye böldü!

Dijital bir platformda yayınlanacak olan 'Şahmaran' dizisindeki performansıyla dikkat çeken Serenay Sarıkaya sosyal medyada bu kez ayaklarıyla konuşuldu. Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir ile başrolü paylaştığı Şahmaran dizisinin tanıtım gecesinde boy gösteren Serenay Sarıkaya güzelliğiyle hayranlarından tam not almıştı. Siyahlar içindeki Serenay Sarıkaya'nın transparan elbisesi göğüs dekoltesi ile de dudak uçuklatmıştı. Serenay Sarıkaya'nın Şahmaran dizisinden bir sahneye yansıyan büyük ayakları sosyal medyada alay konusu olurken bazı hayranları ise Serenay Sarıkaya'ya övgüler yağdırdı.