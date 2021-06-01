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Haberler Galeri Seda Sayan estetiği abartınca sosyal medyanın diline düştü "Ajda Pekkan'a kardeşinden daha çok benzedi"
Giriş Tarihi: 01.06.2021 15:31 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 15:37

estetiği abartınca sosyal medyanın diline düştü "'a kardeşinden daha çok benzedi"

Kendisine ve yanındakilere yaptığı Photoshop ve filtrelerle sık sık gündem olan ünlü şarkıcı , son günlerde ile girdiği polemik sonra paylaştığı video ile konuşuluyor. Tartışmalar şöyle bir kenarda dursun, de sosyal medyanın gündemine oturdu. ' Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü daha önce gerdiren 58 yaşındaki şarkıcı Seda Sayan, geçirdiği operasyonlar sonrası son hali takipçilerinin diline düştü. şarkıcı 'a benzetildi, hatta "Ajda Pekkan'a kardeşi 'ten daha çok benzedi" yorumları yapıldı. İşte Seda Sayan'ın son hali...

Seda Sayan estetiği abartınca sosyal medyanın diline düştü Ajda Pekkan'a kardeşinden daha çok benzedi

Kendisine ve yanındakilere yaptığı Photoshop ve filtrelerle sık sık gündem olan ünlü şarkıcı , son günlerde ile girdiği polemik sonra paylaştığı video ile konuşuluyor.

Seda Sayan estetiği abartınca sosyal medyanın diline düştü Ajda Pekkan'a kardeşinden daha çok benzedi

Tartışmalar şöyle bir kenarda dursun, 'ın değişimi de sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Seda Sayan estetiği abartınca sosyal medyanın diline düştü Ajda Pekkan'a kardeşinden daha çok benzedi

' Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü daha önce gerdiren 58 yaşındaki şarkıcı , geçirdiği operasyonlar sonrası son hali takipçilerinin diline düştü.

Seda Sayan estetiği abartınca sosyal medyanın diline düştü Ajda Pekkan'a kardeşinden daha çok benzedi

İşte 'ın son hali...

Seda Sayan estetiği abartınca sosyal medyanın diline düştü Ajda Pekkan'a kardeşinden daha çok benzedi

'ın son hali şarkıcı 'a benzetildi, hatta "Ajda Pekkan'a kardeşi 'ten daha çok benzedi" yorumları yapıldı.

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