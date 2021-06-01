Seda Sayan estetiği abartınca sosyal medyanın diline düştü Ajda Pekkan'a kardeşinden daha çok benzedi

Kendisine ve yanındakilere yaptığı Photoshop ve filtrelerle sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Seda Sayan, son günlerde Demet Akalın ile girdiği polemik sonra paylaştığı video ile konuşuluyor. Tartışmalar şöyle bir kenarda dursun, Seda Sayan'ın değişimi de sosyal medyanın gündemine oturdu. 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü daha önce gerdiren 58 yaşındaki şarkıcı Seda Sayan, geçirdiği operasyonlar sonrası son hali takipçilerinin diline düştü. Seda Sayan'ın son hali şarkıcı Ajda Pekkan'a benzetildi, hatta "Ajda Pekkan'a kardeşi Semiramis'ten daha çok benzedi" yorumları yapıldı. İşte Seda Sayan'ın son hali...