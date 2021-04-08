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Haberler Galeri Serdar Ortaç hayatının şokunu yaşadı! "Adam değilsin" tepkisi karşısında Serdar Ortaç bakın ne yanıt verdi...
Giriş Tarihi: 08.04.2021 09:42 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 09:50

hayatının şokunu yaşadı! "Adam değilsin" tepkisi karşısında bakın ne yanıt verdi...

Ünlü şarkıçı , önceki akşam sevgilisi ile Bebek'te objektiflere takıldı. Bir süredir doludizgin aşk yaşayan ve Seçil Gür, bir mekan çıkışısında ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı. Ortaç, "Hayatımın film olmasını istiyorum ve yazacak birisi olursa onu da Seçil'in yazmasını isterim. Değişken bir ruh halindeyim sabah başka akşam başkayım. Seçil beni idare ediyor, o harika bir insan" diye konuştu. O esnada yoldan geçen bir vatandaş Serdar Ortaç'a şoke eden sözler sarf etti. Serdar Ortaç'ın tepkisi ise dikkat çekti. İşte yaşananlar...

Serdar Ortaç hayatının şokunu yaşadı! Adam değilsin tepkisi karşısında Serdar Ortaç bakın ne yanıt verdi...

ve önceki akşam Bebek'teki bir mekandaydı.Mekanda kapanış saati olan 19.00'a kadar kalan çift, çıkışta basın mensuplarıyla sohbet etti.

Serdar Ortaç hayatının şokunu yaşadı! Adam değilsin tepkisi karşısında Serdar Ortaç bakın ne yanıt verdi...

'a "Hayatınızın film olmasını ister misiniz?" sorusu yöneltildi. Araya giren , "Ben yazacağım Serdar'ın hayatını" dedi. Ünlü popçunun değişken bir ruh hali olduğunu söyleyen Gür, "Üç kişiyle yaşıyorum" diye espri yaptı.

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Serdar Ortaç hayatının şokunu yaşadı! Adam değilsin tepkisi karşısında Serdar Ortaç bakın ne yanıt verdi...

'ADAM DEĞİLSİN' TEPKİSİ

muhabirlerin sorularını yanıtlarken, yoldan geçen bir vatandaş ünlü şarkıcıya "Ahmet Kaya'ya o hareketi yaptın ya, sen adam değilsin!" diye bağırdı.

Serdar Ortaç hayatının şokunu yaşadı! Adam değilsin tepkisi karşısında Serdar Ortaç bakın ne yanıt verdi...

Ortaç, uzaklaşan adamın arkasından "Yapma be abi, yapma be abi" diye seslendi.

Serdar Ortaç hayatının şokunu yaşadı! Adam değilsin tepkisi karşısında Serdar Ortaç bakın ne yanıt verdi...

1999'daki MGD ödül töreninde "Kürtçe şarkı söylemek istiyorum" dediği için Ahmet Kaya'ya gösteren sanatçılar arasında yer alan Ortaç, daha sonra pişmanlığını dile getirerek özür dilemişti.

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