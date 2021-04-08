Serdar Ortaç hayatının şokunu yaşadı! Adam değilsin tepkisi karşısında Serdar Ortaç bakın ne yanıt verdi...

Serdar Ortaç'a "Hayatınızın film olmasını ister misiniz?" sorusu yöneltildi. Araya giren Seçil Gür, "Ben yazacağım Serdar'ın hayatını" dedi. Ünlü popçunun değişken bir ruh hali olduğunu söyleyen Gür, "Üç kişiyle yaşıyorum" diye espri yaptı.