Serdar Ortaç hayatının şokunu yaşadı! Adam değilsin tepkisi karşısında Serdar Ortaç bakın ne yanıt verdi...

Ünlü şarkıçı Serdar Ortaç, önceki akşam sevgilisi Seçil Gür ile Bebek'te objektiflere takıldı. Bir süredir doludizgin aşk yaşayan Serdar Ortaç ve Seçil Gür, bir mekan çıkışısında ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı. Ortaç, "Hayatımın film olmasını istiyorum ve yazacak birisi olursa onu da Seçil'in yazmasını isterim. Değişken bir ruh halindeyim sabah başka akşam başkayım. Seçil beni idare ediyor, o harika bir insan" diye konuştu. O esnada yoldan geçen bir vatandaş Serdar Ortaç'a şoke eden sözler sarf etti. Serdar Ortaç'ın tepkisi ise dikkat çekti. İşte yaşananlar...