Giriş Tarihi: 22.01.2023 16:09 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 16:16

Serenay Sarıkaya'nın mücevherlerinin fiyatı dudak uçuklattı! Dekolteli transparan elbisesiyle nefes kesmişti...

Dijital bir platformda yayınlanacak olan 'Şahmaran' dizisindeki rol arkadaşı Burak Deniz ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Serenay Sarıkaya iddiaları yalanlamıştı. Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir ile başrolü paylaştığı Şahmaran dizisinin tanıtım gecesinde boy gösteren Serenay Sarıkaya güzelliğiyle hayranlarından tam not almıştı. Siyahlar içindeki Serenay Sarıkaya'nın transparan elbisesi göğüs dekoltesi ile de dikkat çekmişti. Gecede oldukça keyifli olduğu görülen Serenay Sarıkaya'nın Şahmaran şıklığının bedeli de ortaya çıktı. Serenay Sarıkaya, tepeden tırnağa muhteşem olduğu gecede şıklığına bakın ne kadar harcamış...