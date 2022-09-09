Giriş Tarihi: 09.09.2022 11:24 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022 11:29

Sıla Türkoğlu pembeler içinde çiçek gibi açtı! Emanet'ten olaylı şekilde ayrılmıştı

"Yemin" dizisinden "Emanet"e transfer olan, hayat verdiği Seher karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, şimdilerde her hareketiyle adından söz ettiriyor. Halil İbrahim Ceyhan ile başrolü paylaştığı Emanet'e geçen günlerde olaylı bir şekilde veda eden Sıla Türkoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla son günlerde gündeme gelmeyi başarıyor. Son olarak güzel oyuncudan pembe kombiniyle poz verdi. Türkoğlu adeta çiçek gibi açtı. Güzel oyuncuya beğeni yağdı.