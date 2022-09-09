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Haberler Galeri Sıla Türkoğlu pembeler içinde çiçek gibi açtı! Emanet'ten olaylı şekilde ayrılmıştı
Giriş Tarihi: 09.09.2022 11:24 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022 11:29

Sıla Türkoğlu pembeler içinde çiçek gibi açtı! Emanet'ten olaylı şekilde ayrılmıştı

"Yemin" dizisinden "Emanet"e transfer olan, hayat verdiği Seher karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, şimdilerde her hareketiyle adından söz ettiriyor. Halil İbrahim Ceyhan ile başrolü paylaştığı Emanet'e geçen günlerde olaylı bir şekilde veda eden Sıla Türkoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla son günlerde gündeme gelmeyi başarıyor. Son olarak güzel oyuncudan pembe kombiniyle poz verdi. Türkoğlu adeta çiçek gibi açtı. Güzel oyuncuya beğeni yağdı.

Sıla Türkoğlu pembeler içinde çiçek gibi açtı! Emanet’ten olaylı şekilde ayrılmıştı

Halil İbrahim Ceyhan ile başrolünü paylaştığı "Emanet" dizisinin sezon finali çekimlerine katılmayan oyuncu Sıla Türkoğlu, büyük kriz yaratmıştı.

Sıla Türkoğlu pembeler içinde çiçek gibi açtı! Emanet’ten olaylı şekilde ayrılmıştı

Dizinin yapım ekibiyle sorun yaşadığı gerekçesiyle diziden ayrılan Sıla Türkoğlu, yaşadığı krizden beri magazin gündeminden düşmüyor.

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Sıla Türkoğlu pembeler içinde çiçek gibi açtı! Emanet’ten olaylı şekilde ayrılmıştı

Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Türkoğlu, paylaşımlarıyla adeta mest ediyor.

Sıla Türkoğlu pembeler içinde çiçek gibi açtı! Emanet’ten olaylı şekilde ayrılmıştı

Cesaretiyle hayran bırakan güzel oyuncu, son olarak pembe elbisesiyle poz verdi.

Sıla Türkoğlu pembeler içinde çiçek gibi açtı! Emanet’ten olaylı şekilde ayrılmıştı

Genç oyuncunun pembeler içindeki karelerine beğeni ve yorum yağdı.

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