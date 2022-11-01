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Haberler Galeri Sinan Akçıl'dan Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk itirafı sonunda geldi! Sinan Akçıl'dan dikkat çeken çıkış: Burcu yalan söylüyor!
Giriş Tarihi: 01.11.2022 13:46 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 13:58

Sinan Akçıl'dan Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk itirafı sonunda geldi! Sinan Akçıl'dan dikkat çeken çıkış: Burcu yalan söylüyor!

Survivor yarışmasıyla ünlenen ve sonrasında çıkardığı şarkılarla adından söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu, son dönemlerde özel hayatıyla adından sıkça söz ettiriyor. Milli futbolcu Cengiz Ünder'den ayrılan Aleyna Kalaycıoğlu'nun adı son olarak Sinan Akçıl ile anılmıştı. 2. Sayfa programına katılan Aleyna Kalaycıoğlu, aşk iddialarını yalanlamıştı fakat Sinan Akçıl'dan itiraf geldi. Sinan Akçıl, genç şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu birlikteliklerini doğrularken eski eşi Burcu Kıratlı'ya da çıkıştı. İşte Sinan Akçıl'ın dikkat çeken açıklamaları...

Sinan Akçıl’dan Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk itirafı sonunda geldi! Sinan Akçıl’dan dikkat çeken çıkış: Burcu yalan söylüyor!

Survivor yarışmasıyla ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu, aşk iddialarını yalanlamıştı fakat Sinan Akçıl'dan itiraf geldi.

Sinan Akçıl’dan Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk itirafı sonunda geldi! Sinan Akçıl’dan dikkat çeken çıkış: Burcu yalan söylüyor!

Son olarak Sinan Akçıl ile düet yapan Aleyna Kalaycıoğlu, özel hayatıyla adından sıkça söz ettiriyor.

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Sinan Akçıl’dan Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk itirafı sonunda geldi! Sinan Akçıl’dan dikkat çeken çıkış: Burcu yalan söylüyor!

Milli futbolcu Cengiz Ünder'den ayrılan Aleyna Kalaycıoğlu'nun adı son olarak Sinan Akçıl ile anılmıştı.

Sinan Akçıl’dan Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk itirafı sonunda geldi! Sinan Akçıl’dan dikkat çeken çıkış: Burcu yalan söylüyor!

Sinan Akçıl, genç şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu birlikteliklerini doğrularken eski eşi Burcu Kıratlı'ya da çıkıştı. İşte Sinan Akçıl'ın dikkat çeken açıklamaları...

Sinan Akçıl’dan Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk itirafı sonunda geldi! Sinan Akçıl’dan dikkat çeken çıkış: Burcu yalan söylüyor!

Önceki gece, söz ve müziği Sinan Akçıl'a ait olan Talha Yıldırım'ın seslendireceği 'Tektaş' şarkısının klip çekimi gerçekleşti. Klip çekimi esnasında sorulara yanıt veren Sinan Akçıl, muhabirlerin, "Paris tatili nasıl geçti?" sorusuna verdiği "Aleyna çok yetenekli. Her zaman da arkasındayım. Paris'te doğum günleri kutlanabilir. Bu gayet normal" cümleleri ile güldürdü ve şöyle devam etti:

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