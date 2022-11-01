Sinan Akçıl’dan Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk itirafı sonunda geldi! Sinan Akçıl’dan dikkat çeken çıkış: Burcu yalan söylüyor!

Önceki gece, söz ve müziği Sinan Akçıl'a ait olan Talha Yıldırım'ın seslendireceği 'Tektaş' şarkısının klip çekimi gerçekleşti. Klip çekimi esnasında sorulara yanıt veren Sinan Akçıl, muhabirlerin, "Paris tatili nasıl geçti?" sorusuna verdiği "Aleyna çok yetenekli. Her zaman da arkasındayım. Paris'te doğum günleri kutlanabilir. Bu gayet normal" cümleleri ile güldürdü ve şöyle devam etti: