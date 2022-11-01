Giriş Tarihi: 01.11.2022 13:46
Güncelleme Tarihi: 01.11.2022
13:58
Sinan Akçıl'dan Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk itirafı sonunda geldi! Sinan Akçıl'dan dikkat çeken çıkış: Burcu yalan söylüyor!
Survivor yarışmasıyla ünlenen ve sonrasında çıkardığı şarkılarla adından söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu, son dönemlerde özel hayatıyla adından sıkça söz ettiriyor. Milli futbolcu Cengiz Ünder'den ayrılan Aleyna Kalaycıoğlu'nun adı son olarak Sinan Akçıl ile anılmıştı. 2. Sayfa programına katılan Aleyna Kalaycıoğlu, aşk iddialarını yalanlamıştı fakat Sinan Akçıl'dan itiraf geldi. Sinan Akçıl, genç şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu birlikteliklerini doğrularken eski eşi Burcu Kıratlı'ya da çıkıştı. İşte Sinan Akçıl'ın dikkat çeken açıklamaları...