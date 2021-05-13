Solmaz Çiros'un çılgın dans videosuna fazla kiloları adeta damga vurmuştu! Fenomen gelin adayı bu kez de derin bacak dekoltesiyle sosyal medyayı çalkaladı!

Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros aldığı kilolarla olay olmuştu. Katıldığı evlilik programıyla adını duyuran Solmaz Çiros değişimi ile herkesi şaşırttı. Kıvrak danslarıyla tanınan ve meşhur olduktan sonra çeşitli yerlerde sahne alan Solmaz Çiros öyle bir değişti ki görenler tanımakta zorlanıyor. Katıldığı bir programda bilerek ve isteyerek kilo aldığını dile getiren Solmaz Çiros son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı dans videoları ile gündeme gelmişti. "Modern dansa merak saldıysam öğrenirim" diyen Solmaz Çiros bu anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Solmaz Çiros'un dans videolarına fazla kiloları damga vurmuştu. Solmaz Çiros son haliyle ve cesur tarzıyla dikkat çekti. Gelin adayı Solmaz yeni şarkısı için dekolteli pozlar verdi.