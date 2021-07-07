Son Dakika Magazin Haberi: Can Yaman'ın güzelliğiyle büyüleyen sevgilisi Diletta Leotta'nın estetiksiz hali ortaya çıktı

Son Dakika Magazin Haberleri: Yakışıklı oyuncu Can Yaman ile bir süredir aşk yaşayan İtalyan spiker Diletta Leotta, magazin gündeminde kendine sıkça yer buluyor. Reklam aşkı iddialarını çürüten çift, geçtiğimiz günlerde ortaya atılan ihanet iddialarını da umursamadı. İlişkilerine doludizgin devam eden ikiliden Can Yaman sevgilisini ailesiyle tanıştırdı. Yaman, aileye giren Leotta'yı İstanbul turunun ardından Bodrum'a götürdü. Güzelliği ile baş döndüren güzel spikerin estetiksiz görüntüleri ortaya çıktı. Diletta Leotta'nın burun ameliyatı ve göğüs estetiği yaptırdığı, daha sonra da dudaklarını dolguyla büyüttüğü öğrenildi. İşte son dakika magazin haberinin detayları.