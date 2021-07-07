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Haberler Galeri Son Dakika Magazin Haberi: Can Yaman'ın güzelliğiyle büyüleyen sevgilisi Diletta Leotta'nın estetiksiz hali ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 07.07.2021 19:12 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021 19:18

Son Dakika Magazin Haberi: Can Yaman'ın güzelliğiyle büyüleyen sevgilisi Diletta Leotta'nın estetiksiz hali ortaya çıktı

Son Dakika Magazin Haberleri: Yakışıklı oyuncu Can Yaman ile bir süredir aşk yaşayan İtalyan spiker Diletta Leotta, magazin gündeminde kendine sıkça yer buluyor. Reklam aşkı iddialarını çürüten çift, geçtiğimiz günlerde ortaya atılan ihanet iddialarını da umursamadı. İlişkilerine doludizgin devam eden ikiliden Can Yaman sevgilisini ailesiyle tanıştırdı. Yaman, aileye giren Leotta'yı İstanbul turunun ardından Bodrum'a götürdü. Güzelliği ile baş döndüren güzel spikerin estetiksiz görüntüleri ortaya çıktı. Diletta Leotta'nın burun ameliyatı ve göğüs estetiği yaptırdığı, daha sonra da dudaklarını dolguyla büyüttüğü öğrenildi. İşte son dakika magazin haberinin detayları.

Son Dakika Magazin Haberi: Can Yaman'ın güzelliğiyle büyüleyen sevgilisi Diletta Leotta'nın estetiksiz hali ortaya çıktı

Son Dakika Magazin Haberleri: Ünlü oyuncu Can Yaman, bir süredir aşk yaşadığı spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta'yı geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye getirmişti.

Son Dakika Magazin Haberi: Can Yaman'ın güzelliğiyle büyüleyen sevgilisi Diletta Leotta'nın estetiksiz hali ortaya çıktı

Ünlü oyuncu, sevgilisine İstanbul'u gezdirdikten sonra rotayı Bodrum'a çevirdi.

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Son Dakika Magazin Haberi: Can Yaman'ın güzelliğiyle büyüleyen sevgilisi Diletta Leotta'nın estetiksiz hali ortaya çıktı

Diletta Leotta'ya İstanbul Boğazı'nın yanı sıra turistlik yerlerini gezdiren Can Yaman, İtalyan sevgilisini ailesiyle tanıştırmasının ardından soluğu Bodrum'da aldı.

Son Dakika Magazin Haberi: Can Yaman'ın güzelliğiyle büyüleyen sevgilisi Diletta Leotta'nın estetiksiz hali ortaya çıktı

Sevgilisiyle baş başa kalmak için tüm detayları planlayan 31 yaşındaki oyuncu, görüntülenmemek için yoğun çaba sarf etmese de başarılı olamadı.

Son Dakika Magazin Haberi: Can Yaman'ın güzelliğiyle büyüleyen sevgilisi Diletta Leotta'nın estetiksiz hali ortaya çıktı

TEKNEDE ROMANTİK DAKİKALAR

Kiraladıkları tekneyle Çökertme Koyu'na demirleyen yakışıklı oyuncu, İtalyan sevgilisi Diletta Leotta ile teknenin ön kısmında romantik dakikalar yaşadı.

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