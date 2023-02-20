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Haberler Galeri Survivor yarışmacısı depremde en yakınını kaybetti iddiası! Acun Ilıcalı'dan flaş karar... Yarışmadan çekilebilir!
Giriş Tarihi: 20.02.2023 15:04 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 15:22

Survivor yarışmacısı depremde en yakınını kaybetti iddiası! Acun Ilıcalı'dan flaş karar... Yarışmadan çekilebilir!

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki şiddetli deprem, 10 ilde büyük yıkımlara yol açtı. Türkiye bir yandan yaralarını sarmak için uğraşırken, bir yandan yitirdiği canlarına ağlıyor. Survivor yarışmacılarından birinin de en yakınının hayatını kaybettiği iddiası sosyal medyaya damga vurdu. "Survivor yarışmacıları depremi biliyor mu?" diye merak edilirken, en yakınını kaybettiği iddia edilen ismin yarışmadan çekilebileceği konuşuluyor. Acun Ilıcalı'nın yaşananlarla ilgili nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu. İşte tüm detaylar...

Survivor yarışmacısı depremde en yakınını kaybetti iddiası! Acun Ilıcalı’dan flaş karar... Yarışmadan çekilebilir!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki şiddetli deprem, 10 ilde yıkıcı hasara yol açtı. On binlerce can kaybının yaşandığı felaket sonrası televizyon programları olağan akışlarına ara verdi. Herkes 'Survivor yarışmacıları depremi biliyor mu?' sorusunun yanıtını merak ederken, sosyal medyada flaş bir iddia ortaya atıldı.

Survivor yarışmacısı depremde en yakınını kaybetti iddiası! Acun Ilıcalı’dan flaş karar... Yarışmadan çekilebilir!

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Survivor 2023 yarışmasına ara verilmişti.

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Survivor yarışmacısı depremde en yakınını kaybetti iddiası! Acun Ilıcalı’dan flaş karar... Yarışmadan çekilebilir!

Survivor yarışmacılarının depremi bilip bilmediği ise merak konusu haline gelmişti.

Survivor yarışmacısı depremde en yakınını kaybetti iddiası! Acun Ilıcalı’dan flaş karar... Yarışmadan çekilebilir!

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin ardından ara verilen Survivor yarışmasıyla ilgili sosyal medyada flaş bir iddia ortaya atıldı.

Survivor yarışmacısı depremde en yakınını kaybetti iddiası! Acun Ilıcalı’dan flaş karar... Yarışmadan çekilebilir!

'Whitevivor' hesabı tarafından yapılan açıklamaya göre; depremin Survivor yarışmacılarına olduğu gün söylendiği iddia edildi.

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