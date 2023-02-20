Giriş Tarihi: 20.02.2023 15:04 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 15:22

Survivor yarışmacısı depremde en yakınını kaybetti iddiası! Acun Ilıcalı'dan flaş karar... Yarışmadan çekilebilir!

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki şiddetli deprem, 10 ilde büyük yıkımlara yol açtı. Türkiye bir yandan yaralarını sarmak için uğraşırken, bir yandan yitirdiği canlarına ağlıyor. Survivor yarışmacılarından birinin de en yakınının hayatını kaybettiği iddiası sosyal medyaya damga vurdu. "Survivor yarışmacıları depremi biliyor mu?" diye merak edilirken, en yakınını kaybettiği iddia edilen ismin yarışmadan çekilebileceği konuşuluyor. Acun Ilıcalı'nın yaşananlarla ilgili nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu. İşte tüm detaylar...