Ezgi Mola korku dolu anları anlattı! Tacizcisiyle başı belaya girmişti...

''YILLAR SONRA YİNE OYDU''

Beyanına devam eden Mola, ''Aradan aylar geçti ve pandemi sonrasıydı. Yine bir oyun bitimiydi. Asansörün orada arkamda bir karaltı belirdi. Tam asansörün kapısı açıldı, içeri girmeden bir baktım yine o. Yıllar sonra yine oydu. O kadar korktum ve gerildim ki. Bana hemen 'bir dakika korkmayın' dedi. Ona 'ne hakla bunu yapabilirsiniz, sessizce benimle asansöre binmeye çalışıyorsunuz' dedim ve güvenlik çağırdım.