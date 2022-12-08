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Giriş Tarihi: 08.12.2022 15:10 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 15:24

Ezgi Mola korku dolu anları anlattı! Tacizcisiyle başı belaya girmişti...

Ünlü oyuncu Ezgi Mola'yı takıntı haline getirerek 7 yıl boyunca takip ederek, taciz mesajları attığı iddia edilen Kemal K. hakkında 7.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Duruşmaya katılan Ezgi Mola, ''Asansörün orada arkamda bir karaltı belirdi. Tam asansörün kapısı açıldı, içeri girmeden bir baktım yine o. Yıllar sonra yine oydu. O kadar korktum ve gerildim ki. Bana hemen 'bir dakika korkmayın' dedi.'' diyerek o anları anları anlattı.

DENİZ YUSUFOĞLU
Ezgi Mola korku dolu anları anlattı! Tacizcisiyle başı belaya girmişti...

Oyuncu Ezgi Mola'nın, tanımadığını belirttiği Kemal K. isimli şahsın kendisini yıllarca takip ederek, kendisini tehdit ve tacize maruz bıraktığı iddiasıyla açtığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Ezgi Mola, avukatı katıldı.

Ezgi Mola korku dolu anları anlattı! Tacizcisiyle başı belaya girmişti...

Duruşmada ifade veren Ezgi Mola, tiyatro oyun bitiminde sahneden indiğini, tanımadığı bir kişinin kendisiyle tanışmak istediğini belirterek, ''Beni tanır gibi yaptı ve ısrarcı oldu. Ben de ayıp olmasın diye bir sanatçı olarak çok kısa bir süre selam verdim ve oradan ayrıldım'' dedi.

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Ezgi Mola korku dolu anları anlattı! Tacizcisiyle başı belaya girmişti...

ISRARLI TAKİP
Başka bir oyun sonrası çıkışta arkadaşlarıyla otururken aynı kişi yanına geldiğini anlatan Mola, '' Bana 'sizinle konuşmak istiyorum' dedi. Ben de arkadaşlarımla taksiye binmek için devam ederken ısrar edip özel konuşmak istediğini söyledi.

Ezgi Mola korku dolu anları anlattı! Tacizcisiyle başı belaya girmişti...

Arkadaşlarım beni sakinleştirip arabaya bindirdi, bu sırada sanık bana arkadan parmağını kaldırarak agresif tavırlar gösterdi. Hatta sanık bu eylemi nedeniyle yargılandı ve ceza aldı'' dedi.

Ezgi Mola korku dolu anları anlattı! Tacizcisiyle başı belaya girmişti...

''YILLAR SONRA YİNE OYDU''
Beyanına devam eden Mola, ''Aradan aylar geçti ve pandemi sonrasıydı. Yine bir oyun bitimiydi. Asansörün orada arkamda bir karaltı belirdi. Tam asansörün kapısı açıldı, içeri girmeden bir baktım yine o. Yıllar sonra yine oydu. O kadar korktum ve gerildim ki. Bana hemen 'bir dakika korkmayın' dedi. Ona 'ne hakla bunu yapabilirsiniz, sessizce benimle asansöre binmeye çalışıyorsunuz' dedim ve güvenlik çağırdım.

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