Giriş Tarihi: 08.12.2022 15:10
Güncelleme Tarihi: 08.12.2022
15:24
Ezgi Mola korku dolu anları anlattı! Tacizcisiyle başı belaya girmişti...
Ünlü oyuncu Ezgi Mola'yı takıntı haline getirerek 7 yıl boyunca takip ederek, taciz mesajları attığı iddia edilen Kemal K. hakkında 7.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Duruşmaya katılan Ezgi Mola, ''Asansörün orada arkamda bir karaltı belirdi. Tam asansörün kapısı açıldı, içeri girmeden bir baktım yine o. Yıllar sonra yine oydu. O kadar korktum ve gerildim ki. Bana hemen 'bir dakika korkmayın' dedi.'' diyerek o anları anları anlattı.