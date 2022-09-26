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Haberler Galeri Tezgahtar Hande'nin hayatını Hülya Avşar değiştirmişti! Hande Yener ile Hülya Avşar'dan samimi paylaşım "Seninle gurur duyuyorum"
Giriş Tarihi: 26.09.2022 16:33 Güncelleme Tarihi: 26.09.2022 16:49

Tezgahtar Hande'nin hayatını Hülya Avşar değiştirmişti! Hande Yener ile Hülya Avşar'dan samimi paylaşım "Seninle gurur duyuyorum"

Ünlü şarkıcı Hande Yener şu sıralar oldukça fazla konuşuluyor. İmaj değişikliğine giden ünlü isim yeni haliyle birçok kişiye benzetildi. Bu isimlerden biri de Seda Sayan oldu. Türk Pop Müziği'ne damga vuran, birçok şarkısı milyonlar tarafından bilinen şarkıcı, kıyafetleri, imajı ve her yaptığı ile olay oluyor. Hande Yener son olarak Kıbrıs'a uçtu. Sanatçı Hülya Avşar ile birlikte aynı uçakta karşılaşmasınından duyduğu mutluluğu paylaştı. Hülya Avşar ile Hande Yener birbirlerine sarılarak hasret giderdi. Peki Hande Yener'i şöhret eden ismin Hülya Avşar olduğunu biliyor musunuz? Hande Yener'in hayatı tezgahtar olarak çalıştığı mağazaya Hülya Avşar'ın gelmesi ile değişti... İşte Hande Yener'in şöhret olma hikayesi...

Tezgahtar Hande’nin hayatını Hülya Avşar değiştirmişti! Hande Yener ile Hülya Avşar’dan samimi paylaşım Seninle gurur duyuyorum

Sahne kostümleri ile izleyicinin dikkatini çeken ve tarzıyla çokça konuşulan sanatçı Hande Yener son olarak sarı saçları ile büyük beğeni toplamıştı.

Tezgahtar Hande’nin hayatını Hülya Avşar değiştirmişti! Hande Yener ile Hülya Avşar’dan samimi paylaşım Seninle gurur duyuyorum

Ünlü şarkıcı Hande Yener şu sıralar oldukça fazla konuşuluyor. İmaj değişikliğine giden ünlü isim yeni haliyle birçok kişiye benzetildi. Bu isimlerden biri de Seda Sayan oldu.

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Tezgahtar Hande’nin hayatını Hülya Avşar değiştirmişti! Hande Yener ile Hülya Avşar’dan samimi paylaşım Seninle gurur duyuyorum

Türk Pop Müziği'ne damga vuran, birçok şarkısı milyonlar tarafından bilinen şarkıcı, kıyafetleri, imajı ve her yaptığı ile olay oluyor.

Tezgahtar Hande’nin hayatını Hülya Avşar değiştirmişti! Hande Yener ile Hülya Avşar’dan samimi paylaşım Seninle gurur duyuyorum

Hande Yener son olarak Kıbrıs'a uçtu. Sanatçı Hülya Avşar ile birlikte aynı uçakta karşılaşmasınından duyduğu mutluluğu paylaştı.

Tezgahtar Hande’nin hayatını Hülya Avşar değiştirmişti! Hande Yener ile Hülya Avşar’dan samimi paylaşım Seninle gurur duyuyorum

Hülya Avşar ile Hande Yener birbirlerine sarılarak hasret giderdi.

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