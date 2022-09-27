Tezgahtar Hande'nin hayatını Hülya Avşar değiştirmişti! Şarkıcı Hande Yener ile Hülya Avşar'dan samimi paylaşım "Seninle gurur duyuyorum"

Ünlü şarkıcı Hande Yener şu sıralar oldukça fazla konuşuluyor. İmaj değişikliğine giden ünlü isim yeni haliyle birçok kişiye benzetildi. Bu isimlerden biri de Seda Sayan oldu. Türk Pop Müziği'ne damga vuran, birçok şarkısı milyonlar tarafından bilinen şarkıcı, kıyafetleri, imajı ve her yaptığı ile olay oluyor. Hande Yener son olarak Kıbrıs'a uçtu. Sanatçı Hülya Avşar ile birlikte aynı uçakta karşılaşmasınından duyduğu mutluluğu paylaştı. Hülya Avşar ile Hande Yener birbirlerine sarılarak hasret giderdi. Peki Hande Yener'i şöhret eden ismin Hülya Avşar olduğunu biliyor musunuz? Hande Yener'in hayatı tezgahtar olarak çalıştığı mağazaya Hülya Avşar'ın gelmesi ile değişti... İşte Hande Yener'in şöhret olma hikayesi...