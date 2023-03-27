Giriş Tarihi: 27.03.2023 09:53
Güncelleme Tarihi: 27.03.2023
10:09
Tıpkı babası! Demet Şener'in oğlu Ömer annesinin boyunu geçti! Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer 14'üne bastı!
Deneyimli manken Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay'dan iki çocuğu var. Bir kız ve bir erkek annesi olan Demet Şener'in oğlu Ömer bugün 14 yaşına bastı. Sosyal medya hesabından oğlu Ömer Kutluay ile karelerini paylaşan Demet Şener, "İyi ki doğdun Ömer'im. Seni çok çok çok seviyorum. Seninle gurur duyuyorum. Son nefesime kadar senin hep yanındayım. Bugün doğum gününde basketbol milli takımıyla kampa gidiyorsun, sonra da Bulgaristan'a maçlara. Allah yolunu açık etsin" dedi. Annesi Demet Şener'in boyunu geçen Ömer Kutluay'ı görenler 'Tıpkı babası' demeden edemedi. İbrahim Kutluay da oğlu Ömer'in doğum gününü baba-oğul karesi ile kutladı. Ömer Kutluay babası gibi basketbol ile ilgilenirken kızı İrem Kutluay tenis oynuyor. Spora düşkünlükleri küçük yaşlarda başlayan İrem Kutluay ve Ömer Kutluay şimdiden lisanslı birer sporcu. Babasının izinden giden Ömer Kutluay yakışıklılığı ile de dikkat çekiyor. İşte Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay'ın son hali...