Giriş Tarihi: 01.05.2024 06:21
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024
06:24
Üç kişilik heyet evi inceleyecek! Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi Feraye Tanyolaç ev sahibiyle mahkemelik olmuştu...
Bebek'te bulunan Arif Paşa Korusu'ndaki apartman dairesine 11 bin lira veren Feraye Tanyolaç, ev sahibinin kiranın 80 bin liraya çıkarılması için açtığı davaya dilekçe sundu. Tanyolaç'ın mahkemeye sunduğu dilekçe pes dedirtti. Tanyolaç'ın boğazın yanı başında oturduğu ve partiler verdiği evde sanki zorla oturduğu izlenimi verdiği ortaya çıktı. Fotoğrafları da ortaya çıkan evde perdelerini açıp rahatça güneşlenemediğini söyleyen Tanyolaç, kapıcı dairesinde oturduğunu öne sürerek, oturduğu evin gecekondudan hallice olduğunu dile getirdi. Tanyolaç, "Depremde yıkılma riski çok yüksek ölümle burun buruna yaşamımı sürdürüyorum" diyerek, kira üst sınırının 80 bin değil 45 bin lira olmasını ve bilirkişi incelemesi yapılarak kira bedelinin belirlenmesini talep etmişti. Feraye Tanyolaç ile ev sahibi arasındaki anlaşmazlık konusunda yargıdan ilk karar geldi. Ev sahibinin, kiranın 80 bin liraya yükseltilmesi için açtığı davaya bakan İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, anlaşmazlık konusu olan kiranın belirlenmesi için bilirkişi incelemesine karar verdi.