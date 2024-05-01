Üç kişilik heyet evi inceleyecek! Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi Feraye Tanyolaç ev sahibiyle mahkemelik olmuştu...

TANIKLARI BİLDİRİN

Mahkeme, hem ev sahibi Gülsüm Suna Çakmur'un hem de kiracı Feraye Tanyolaç'ın mahkemeye gösterecekleri tanıkların isim, adreslerini bildirmelerini ve getirecekleri belgeleri sunmaları için iki haftalık bir süre verdi. Mahkeme ayrıca davaya konu olan Arif Paşa Korusu'ndaki ev için emsal kira sözleşmelerinin de dosyaya bu tarihe kadar sunulmasına hükmetti. Elektrik, su ve doğalgaz müdürlüklerine müzekkere yazılarak anlaşmazlık konusu olan daireye ilişkin emsal kira sözleşmelerinin gönderilmesine de karar verdi.