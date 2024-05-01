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Haberler Galeri Üç kişilik heyet evi inceleyecek! Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi Feraye Tanyolaç ev sahibiyle mahkemelik olmuştu...
Giriş Tarihi: 01.05.2024 06:21 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 06:24

Üç kişilik heyet evi inceleyecek! Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi Feraye Tanyolaç ev sahibiyle mahkemelik olmuştu...

Bebek'te bulunan Arif Paşa Korusu'ndaki apartman dairesine 11 bin lira veren Feraye Tanyolaç, ev sahibinin kiranın 80 bin liraya çıkarılması için açtığı davaya dilekçe sundu. Tanyolaç'ın mahkemeye sunduğu dilekçe pes dedirtti. Tanyolaç'ın boğazın yanı başında oturduğu ve partiler verdiği evde sanki zorla oturduğu izlenimi verdiği ortaya çıktı. Fotoğrafları da ortaya çıkan evde perdelerini açıp rahatça güneşlenemediğini söyleyen Tanyolaç, kapıcı dairesinde oturduğunu öne sürerek, oturduğu evin gecekondudan hallice olduğunu dile getirdi. Tanyolaç, "Depremde yıkılma riski çok yüksek ölümle burun buruna yaşamımı sürdürüyorum" diyerek, kira üst sınırının 80 bin değil 45 bin lira olmasını ve bilirkişi incelemesi yapılarak kira bedelinin belirlenmesini talep etmişti. Feraye Tanyolaç ile ev sahibi arasındaki anlaşmazlık konusunda yargıdan ilk karar geldi. Ev sahibinin, kiranın 80 bin liraya yükseltilmesi için açtığı davaya bakan İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, anlaşmazlık konusu olan kiranın belirlenmesi için bilirkişi incelemesine karar verdi.

Mustafa Sait ÖZKAN
Üç kişilik heyet evi inceleyecek! Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi Feraye Tanyolaç ev sahibiyle mahkemelik olmuştu...

GÜNAYDIN'ın gündeme getirdiği Bebek'teki Arif Paşa Korusu'nda 11 bin liraya oturan Feraye Tanyolaç ve ev sahibi arasındaki anlaşmazlıkta yargıdan ilk karar geldi. Ev sahibinin kiranın 80 bin liraya yükseltilmesiyle ilgili açtığı davaya bakan İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, anlaşmazlık konusu olan dairenin kirasının belirlenmesi için bilirkişi incelemesine karar verdi. Mahkeme, bir gayrimenkul değerleme uzmanı, bir fen bilirkişisi ve inşaat mühendisinden oluşturulacak heyetin Arif Paşa Korusu'ndaki evde keşif yapmasına hükmetti. Dairenin ederiyle ilgili son sözü bilirkişi heyetinin vereceği rakam belirleyecek.

Üç kişilik heyet evi inceleyecek! Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi Feraye Tanyolaç ev sahibiyle mahkemelik olmuştu...

Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın Bebek'teki Arif Paşa Korusu'nda yer alan apartman dairesine 11 bin lira kira vermesi gündeme bomba gibi düştü. Ev sahibi Gülsüm Suna Çakmur'un kira tespitinin 80 bin lira olması yönünde açtığı davanın görüldüğü İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi davayla ilgili ilk kararını verdi. Mahkeme, Arif Paşa Korusu'ndaki evin kirasının tespit edilebilmesi için evde bilirkişi incelemesinin yapılmasını kararlaştırdı. Bu kapsamda, gayrimenkul değerleme uzmanı, fen bilirkişisi ve inşaat mühendisi bilirkişiden oluşacak heyetin, Arif Paşa Korusu'ndaki evde keşif yapılmasına hükmetti.

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Üç kişilik heyet evi inceleyecek! Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi Feraye Tanyolaç ev sahibiyle mahkemelik olmuştu...

TANIKLARI BİLDİRİN
Mahkeme, hem ev sahibi Gülsüm Suna Çakmur'un hem de kiracı Feraye Tanyolaç'ın mahkemeye gösterecekleri tanıkların isim, adreslerini bildirmelerini ve getirecekleri belgeleri sunmaları için iki haftalık bir süre verdi. Mahkeme ayrıca davaya konu olan Arif Paşa Korusu'ndaki ev için emsal kira sözleşmelerinin de dosyaya bu tarihe kadar sunulmasına hükmetti. Elektrik, su ve doğalgaz müdürlüklerine müzekkere yazılarak anlaşmazlık konusu olan daireye ilişkin emsal kira sözleşmelerinin gönderilmesine de karar verdi.

Üç kişilik heyet evi inceleyecek! Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi Feraye Tanyolaç ev sahibiyle mahkemelik olmuştu...

EV SAHİBİ: GECEKONDU KİRASI VERİYOR
GÜNAYDIN'ın kamuoyuna duyurduğu olayda ev sahibi yaklaşık 8 yıldır evinde yaşayan Tanyolaç'ın kirasının 80 bin lira olarak tespit edilmesi için mahkemenin yolunu tutmuş ve dava açmıştı. Ev sahibi, Bebek'te emsal dairelerin kirasının 100 bin ile 200 bin lira arasında değiştiğini belirterek, yeni kira bedelini kabul etmeyen Tanyolaç için, "Evimi gasp etti. Gecekondu kirası veriyor. Neredeyse yok sayılacak bir kira ücretini ödeyerek keyif sürüyor" demişti.

Üç kişilik heyet evi inceleyecek! Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi Feraye Tanyolaç ev sahibiyle mahkemelik olmuştu...

TANYOLAÇ: KAPICI DAİRESİNDE OTURUYORUM
Feraye Tanyolaç ise fotoğrafları da ortaya çıkan evde perdelerini açıp rahatça güneşlenemediğini söyleyen Tanyolaç, kapıcı dairesinde oturduğunu öne sürerek, oturduğu evin gecekondudan hallice olduğunu dile getirdi. Tanyolaç, "69 yıllık bina. Depremde yıkılma riski çok yüksek ölümle burun buruna yaşamımı sürdürüyorum" diyerek, kira üst sınırının 80 bin değil 45 bin lira olmasını ve bilirkişi incelemesi yapılarak kira bedelinin belirlenmesini talep etti.

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