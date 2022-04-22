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Haberler Galeri Uğruna 12 yıllık evliliğini bitirdi! Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay’ın romantik halleri dikkat çekti!
Giriş Tarihi: 22.04.2022 09:55 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 10:08

Uğruna 12 yıllık evliliğini bitirdi! Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay’ın romantik halleri dikkat çekti!

Magazin kulisleri bu olayı konuşuyor. Güzel oyuncu Gülcan Arslan ile İbrahim Kutluay'ın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Edwina Sponza ile bir dargın bir barışık ilişkisini sonlandıran İbrahim Kutluay'ın aradığı aşkı Gülcan Arslan'da bulduğu iddia edilmişti. İbrahim Kutluay'ın uğruna 12 yıllık evliliğini bitirdiği Edwina Sponza ile ilişkisine akıl sır erdiremiyorum. Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile sosyetik güzel Edvina Sponza, önceki gün güneşli havayı Bebek Parkı'nda değerlendirdi. Ayakkabılarını çıkarıp bir ağacın gölgesine oturan çift, birbirlerine sarılıp, romantik dakikalar yaşadı.

Uğruna 12 yıllık evliliğini bitirdi! Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay’ın romantik halleri dikkat çekti!

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile sosyetik güzel Edvina Sponza, önceki gün güneşli havayı Bebek Parkı'nda değerlendirdi. Ayakkabılarını çıkarıp bir ağacın gölgesine oturan çift, birbirlerine sarılıp, romantik dakikalar yaşadı.

Uğruna 12 yıllık evliliğini bitirdi! Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay’ın romantik halleri dikkat çekti!

Bebek Parkı'nda bir ara yoga yapan Edvina Sponza, baş aşağı durmaya çalıştı ve İbrahim Kutluay'ın yardımıyla hareketi tamamlamayı başardı. Bir dargın bir barışık çift, iki saat kaldıkları parktan görüntülendiklerini fark edince ayrıldı.

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Uğruna 12 yıllık evliliğini bitirdi! Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay’ın romantik halleri dikkat çekti!

AÇILAN GÖBEĞİNİ KAPATTI

Hürriyet gazetesinden Behlül Aydın'ın haberine göre; Edvina Sponza'nın 'baş duruşu'nu yapmaya çalışırken açılan göbeğini İbrahim Kutluay'ın kapatması dikkat çekti.

Uğruna 12 yıllık evliliğini bitirdi! Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay’ın romantik halleri dikkat çekti!

Öte yandan; Eski Milli basketbolcu İbrahim Kutluay, sosyetik güzel Edvina Sponza ile bir dargın bir barışık ilişki sürdürmeye devam ediyor. Geçen günlerde ayrılan çift yeniden bir arada görülünce 'barıştılar' haberleri manşetleri süslemişti. Ancak işin aslı yine başka çıktı! İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza'nın o buluşmasının detaylarını Bülent Cankurt köşesine taşımıştı.

Uğruna 12 yıllık evliliğini bitirdi! Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay’ın romantik halleri dikkat çekti!

İşte o yazı...

İbrahim Kutluay'ın, uğruna 12 yıllık evliliğini bitirdiği Edwina Sponza ile ilişkisine akıl sır ermiyor...

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