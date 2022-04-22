Uğruna 12 yıllık evliliğini bitirdi! Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay’ın romantik halleri dikkat çekti!

Öte yandan; Eski Milli basketbolcu İbrahim Kutluay, sosyetik güzel Edvina Sponza ile bir dargın bir barışık ilişki sürdürmeye devam ediyor. Geçen günlerde ayrılan çift yeniden bir arada görülünce 'barıştılar' haberleri manşetleri süslemişti. Ancak işin aslı yine başka çıktı! İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza'nın o buluşmasının detaylarını Bülent Cankurt köşesine taşımıştı.