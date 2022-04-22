Uğruna 12 yıllık evliliğini bitirdi! Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay’ın romantik halleri dikkat çekti!

Magazin kulisleri bu olayı konuşuyor. Güzel oyuncu Gülcan Arslan ile İbrahim Kutluay'ın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Edwina Sponza ile bir dargın bir barışık ilişkisini sonlandıran İbrahim Kutluay'ın aradığı aşkı Gülcan Arslan'da bulduğu iddia edilmişti. İbrahim Kutluay'ın uğruna 12 yıllık evliliğini bitirdiği Edwina Sponza ile ilişkisine akıl sır erdiremiyorum. Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile sosyetik güzel Edvina Sponza, önceki gün güneşli havayı Bebek Parkı'nda değerlendirdi. Ayakkabılarını çıkarıp bir ağacın gölgesine oturan çift, birbirlerine sarılıp, romantik dakikalar yaşadı.