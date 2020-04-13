Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki ve Kadir Güneş ayrıldı mı? Koronavirüs ayrılık getirdi!

Genç popçu Aleyna Tilki'nin, bir süredir Gülnur Güneş'in kardeşi Kadir Güneş ile aşk yaşıyordu. Ancak çiftin arasına karantina girdi. İddiaya göre Tilki ve Güneş, ilişkilerine nokta koydu.Ünlü olmaya başladığı ilk gündem bu yana her hareketi ve paylaşımı ile gündemde kalmayı başaran Aleyna Tilki, hemen hemen her gün yeni bir haberle magazin manşetlerini süslüyor.

Şimdilerde karantinada olan Tilki, son olarak özel hayatıyla gündeme geldi.

ALEYNA TİLKİ VE KADİR GÜNEŞ AYRILDI MI?

2. Sayfa programının haberine göre; bir süredir Kadir Güneş ile aşk yaşayan Aleyna Tilki, ayrılık kararı aldı. İkili, karantina günlerinde ilişkilerine nokta koydu.

KADİR GÜNEŞ KİMDİR?

İş adamı Metin Güneş'in oğlu, modacı Gülnur Güneş'in kardeşidir. Aslen Ankaralıdır. Kadir Güneş, bir dönem Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz Şubat ayında eğlenmeye çıkan ikili mekanda kavga etmeleriyle gündem olmuştu. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Kadir Güneş'in birçok takipçisi bulunuyor.