Giriş Tarihi: 13.04.2020 13:52
Güncelleme Tarihi: 16.02.2023
20:08
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki ve Kadir Güneş ayrıldı mı? Koronavirüs ayrılık getirdi!
Bir süre önce birliktelik yaşamaya başlayan şarkıcı Aleyna Tilki ile Kadir Güneş'in arasına karantina girdi. Genç popçu Aleyna Tilki'nin, sevgilisi Kadir Güneş'ten ayrıldığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Koronavirüs nedeniyle evlerine çekilen ve bu süre zarfında görüşemeyen Aleyna Tilki ile Kadir Güneş, beraberliklerine son verdi. Vakit geçiremedikleri süre boyunca yaşadıkları tartışmaları aşamayan genç çift, karşılıklı olarak birlikteliklerini bitirdi.