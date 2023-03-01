Ünlü Şef Yalçınkaya’dan, MSB’nin sahra mutfağına ziyaret!

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan paylaştığı anlarda, "Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya ile Mehmetçiklerimiz bir araya geldi, sahra mutfağımızda depremzede vatandaşlarımız için birbirinden lezzetli yemekler pişirdi" ifadelerine yer verildi.