Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ünlü Şef Yalçınkaya’dan, MSB’nin sahra mutfağına ziyaret!
Giriş Tarihi: 01.03.2023 00:50 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 00:50

Ünlü Şef Yalçınkaya’dan, MSB’nin sahra mutfağına ziyaret!

Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya, Hatay'da Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) kurmuş olduğu Sahra Mutfağını ziyaret etti.

İHA
Ünlü Şef Yalçınkaya’dan, MSB’nin sahra mutfağına ziyaret!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremden 10 il etkilendi.

Ünlü Şef Yalçınkaya’dan, MSB’nin sahra mutfağına ziyaret!

Kayıpların ardından tüm Türkiye tek yürek oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ünlü Şef Yalçınkaya’dan, MSB’nin sahra mutfağına ziyaret!

Sanat camiası da depremzedeler için adeta kolları sıvadı.

Ünlü Şef Yalçınkaya’dan, MSB’nin sahra mutfağına ziyaret!

Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya, Hatay'da Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) kurmuş olduğu Sahra Mutfağını ziyaret etti.

Ünlü Şef Yalçınkaya MSB'nin sahra mutfağını ziyaret etti | Video

Ünlü Şef Yalçınkaya’dan, MSB’nin sahra mutfağına ziyaret!

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan paylaştığı anlarda, "Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya ile Mehmetçiklerimiz bir araya geldi, sahra mutfağımızda depremzede vatandaşlarımız için birbirinden lezzetli yemekler pişirdi" ifadelerine yer verildi.

SON DAKİKA