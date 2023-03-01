Ünlü Şef Yalçınkaya’dan, MSB’nin sahra mutfağına ziyaret!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremden 10 il etkilendi. Kayıpların ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Sanat camiası da depremzedeler için adeta kolları sıvadı. Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya, Hatay'da Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) kurmuş olduğu Sahra Mutfağını ziyaret etti. Ünlü Şef Yalçınkaya MSB'nin sahra mutfağını ziyaret etti | Video Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan paylaştığı anlarda, 'Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya ile Mehmetçiklerimiz bir araya geldi, sahra mutfağımızda depremzede vatandaşlarımız için birbirinden lezzetli yemekler pişirdi' ifadelerine yer verildi.