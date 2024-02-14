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Haberler Galeri Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'e genç sevgilisi Gülseren Ceylan'dan Sevgililer Günü sürprizi!
Giriş Tarihi: 14.02.2024 11:52 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 11:55

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'e genç sevgilisi Gülseren Ceylan'dan Sevgililer Günü sürprizi!

Gülseren Ceylan, aşkı Mehmet Ali Erbil'in adını dövme yaptırdı. Gülseren Ceylan'ın 'Mali' dövmesine Mehmet Ali Erbil "Aşkımın sevgililer günü hediyesi seni seviyorum" notuyla karşılık verdi. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil bugün 67. yaşını kutlamıştı. 26 yaşındaki Gülseren Ceylan ile aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil özel hayatı ile gündemden düşmüyor. Evliliğe sıcak bakan ve yeniden baba olmak istediğini açıklayan Mehmet Ali Erbil'e sevgilisinden çok sevindiği bir hediye gelmişti. İşte Gülseren Ceylan'dan bu kez de Sevgililer Günü sürprizi…

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’e genç sevgilisi Gülseren Ceylan’dan Sevgililer Günü sürprizi!

Gülseren Ceylan'ın 'Mali' dövmesine Mehmet Ali Erbil "Aşkımın sevgililer günü hediyesi seni seviyorum" notuyla karşılık verdi. Geçtiğimiz günlerde yeniden baba olmak istediğini açıklayan Mehmet Ali Erbil'in isteğini genç sevgilisi Gülseren Ceylan yerine getirmişti...

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’e genç sevgilisi Gülseren Ceylan’dan Sevgililer Günü sürprizi!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil bugün 67. yaşını kutluyor. Şu sıralar 26 yaşındaki Gülseren Ceylan ile aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil özel hayatı ile gündemden düşmüyor.

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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’e genç sevgilisi Gülseren Ceylan’dan Sevgililer Günü sürprizi!

Evliliğe sıcak bakan ve yeniden baba olmak istediğini açıklayan Mehmet Ali Erbil'e sevgilisinden çok sevindiği bir hediye gelmişti.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’e genç sevgilisi Gülseren Ceylan’dan Sevgililer Günü sürprizi!

Mehmet Ali Erbil "iyi ki geldin oğlum" diyerek paylaştığı yavru köpeği sevgilisinin hediye ettiğini belirtmişti.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’e genç sevgilisi Gülseren Ceylan’dan Sevgililer Günü sürprizi!

İşte Mehmet Ali Erbil'in sevimli dostu...

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