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Usta oyuncu : AK Parti belediyecilikte başarılı olduğu için iktidara geldi

Usta oyuncu , "Muhalefet etmek sadece iktidara laf yetiştirmekle, iktidarı eleştirmekle olmaz! Muhalefet halkın sorunlarına, taleplerine yaratıcı çözümler üretmeli, derslerine çok iyi çalışmalılar" deyip ekledi: "Bakın AK Parti'ye; belediyecilikte çok başarılı oldular, halkla bağlarını çok iyi kurdular. Bu yüzden halk onları iktidara getirdi"

Giriş Tarihi: 09.04.2018 09:35 Güncelleme Tarihi: 09.04.2018 09:38
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Usta oyuncu : AK Parti belediyecilikte başarılı olduğu için iktidara geldi
Usta oyuncu Halil Ergün: AK Parti belediyecilikte başarılı olduğu için iktidara geldi

Duayen oyuncu , GÜNAYDIN'a çok özel açıklamalarda bulundu. Sadece iktidara laf yetiştirmekle muhalefet yapılmayacağına dikkate çeken ünlü oyuncu, muhalefetin dersine iyi çalışması gerektiğini söyledi...

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Usta oyuncu : AK Parti belediyecilikte başarılı olduğu için iktidara geldi
Usta oyuncu Halil Ergün: AK Parti belediyecilikte başarılı olduğu için iktidara geldi

Ankara Siyasal Bilimler Fakültesi'nde okurken oyunculuk serüveniniz nasıl başladı?

Beşinci sınıfta ilkokul öğretmenim ilk defa bana şiir okutmuştu. Sahneye çıkıp şiir okumak hayatımda dönüm noktası olmuştu. Ortaokulda ise okul bizi Devlet Tiyatrosu'na oyuna götürmüştü, sahnenin atmosferi beni çok etkilemişti. Bu dönemden itibaren tiyatroya ilgim iyice artmıştı. Lise yıllarımda da hem tiyatro kolunda yer aldım, hem de yarı profesyonel olan Oda Tiyatrosu'nda oyunculuk yaptım. Üniversiteye başladığımda da tiyatro kulübüne üye oldum ve tiyatro yapmaya başladım yoğun olarak. Sonra Vasfı Öngören, Mustafa Alabora ve Erdoğan Akduman ile birlikte Ankara Birliği Sahnesi'ni kurduk. 12 Mart'a kadar tiyatromuz devam etti. Darbede tiyatromuz kapatıldı, biz de darmadağın edildik.

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Usta oyuncu : AK Parti belediyecilikte başarılı olduğu için iktidara geldi
Usta oyuncu Halil Ergün: AK Parti belediyecilikte başarılı olduğu için iktidara geldi

İNEMA KADER GİBİ HAYATINA GİRDİ

Yılmaz Güney'le başladınız değil mi sinemaya?

Bir gün İstanbul'dan bir telefon geldi, Yılmaz Güney'in şirketinden. Yılmaz da o zaman hapiste. Fakülte arkadaşlarım da onun şirketinde çalışıyordu. Dayanışma ruhuyla benim de Yılmaz'ın 'İzin' filminde oynamamı istediler. İçeri girdiği için filmde ben onun rolünü oynamıştım. Yılmaz o dönemde o kadar popülerdi ki, onun rolünü ben oynayınca çok dikkat çekmiştim. Bu filmden sonra da teklifler gelmeye başladı. Sinema adeta bir kader gibi hayatıma girmiş oldu.

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Usta oyuncu : AK Parti belediyecilikte başarılı olduğu için iktidara geldi
Usta oyuncu Halil Ergün: AK Parti belediyecilikte başarılı olduğu için iktidara geldi

Sinemadan para kazandınız mı?

Ben dizilerde rol almaya başlayıncaya kadar kirada bile oturamıyordum. İznik'ten gidip geliyordum İstanbul'a. Ödeyebilir miyim diye ev kiralamaktan ürküyordum. Sinemadan para kazanmadım açıkçası. İlk defa belediye başkanlığına aday olduğum dönemde ev tutabildim ancak Cihangir'de. Ödüller aldığım 'Böcek' filmini çektiğim dönemde, düşünün cebimdeki parayla kirayı zor ödüyordum. Tam o dönemde 'Baba Evi' dizisi için teklif geldi. Ben o dönemde dizilere uzak duruyordum. Teklifi ilk önce kabul etmedim ama sonra ısrar edilince oynamaya karar verdim. Paraya da ihtiyacım vardı. Çok uzun sürdü dizi. Hatta ilk evimi de oradan kazandığım parayla aldım. Sonra da teklifler devam etti ve 10 sene aralıksız dizi çektim.

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Usta oyuncu : AK Parti belediyecilikte başarılı olduğu için iktidara geldi
Usta oyuncu Halil Ergün: AK Parti belediyecilikte başarılı olduğu için iktidara geldi

Geniş kitlelerin sizi tanıması 'Yaprak Dökümü' dizisi ile oldu...

'Yaprak Dökümü'nün popülerliği biz oyunculara da yansıdı. Bu kadar sevilmesinin nedeni ise tüm kesimleri kucaklayan bir dizi olmasıydı. Türk sinemasında eksik olan estetik sentez, bu diziyle yakalandı. Dizideki ilişkiler, diyaloglar Türkiyeli insanı yansıttı. Dizideki baba figürünü öyle ezbere oynamadım. Yıllardır biriktirdiğim gözlemlerimle, çok düşünerek oynadım bu rolü. Halkımız o kadar ilgi göster ki 'Ali Rıza Bey'e, hâlâ sokakta yürüyemiyorum.

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Usta oyuncu : AK Parti belediyecilikte başarılı olduğu için iktidara geldi
Usta oyuncu Halil Ergün: AK Parti belediyecilikte başarılı olduğu için iktidara geldi

HER KOŞULDA HALKIN İRADESİNE GÜVENİRİM

"Hanlar, hamamlar kazanmak için sanatla uğraşmadım" demiştiniz. Neden sanatçı oldunuz?

Oyunculukta kendimi ifade etme lezzetini buldum ve oyunculuk kaderim oldu. Yoksa hiçbir zaman 'Rolümün çok etkisindeyim' diyenlerden değilim. Oyunculuk gözlem işi. Bir rolü çözerken gözlemlerimden yararlanıyorum.

68 kuşağından gelen birisiniz. Dünyadaki ve Türkiye'deki solu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Dünyada sol, uygulamalarının olduğu ülkelerin deneyimlerden dolayı sınıfta kaldı. Kapitalizm ve emperyalizmin uygulamaları dünyada şu anda çok güçlü. Hayatım boyunca hep özgürlük, eşitlik meselesine kafa yoran, vicdan ve adaletin peşinden koşan biri oldum. Sanatta da özgürlüğü savunuyorum. Bir toplumu hem tarihsel, hem de güncel olarak çok iyi araştırmadan genel doğruyu söylemen de bir şey ifade etmiyor. Bunları iyi tahlil ederek konuşmak gerekiyor. Hayat değişiyor ve gelişiyor, peki sol kendi içinde ne kadar değişim geçirdi? Buna da bakmak lazım.

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Usta oyuncu : AK Parti belediyecilikte başarılı olduğu için iktidara geldi
Usta oyuncu Halil Ergün: AK Parti belediyecilikte başarılı olduğu için iktidara geldi

Türkiye'deki sola gelecek olursak...

Bir yurttaş olarak öncelikle şunu belirtmeliyim ki, Türkiye'deki genel siyasal üsluptan şikayetim var. Bu üslup beni rahatsız ediyor. Muhalefet etmek sadece iktidara laf yetiştirmekle olmaz ya da sadece iktidarı eleştirmekle muhalefet yapılmaz. Muhalefet; öncelikle kendi programı, anlayışı doğrultusunda geniş yığınların sorunlarına, taleplerine yaratıcı biçimde çözüm üretmeli. Halkı programları, sorunlara yönelik çözüm önerileriyle ikna etmeye çalışmalı. İktidara cevap vererek olmaz muhalefet. Muhalefet, halkı kendine oy verdirmek için projeleriyle, çözüm önerileriyle ikna etmeli. Sol belediyeler nasıl kaybetti? Bir zamanlar şehirlerin yüzde 70'ini alan SHP yapamadı, kazandığı belediyeleri de kaybetti. Muhalefetin bunu iyi incelemesi lazım. Derslerine çalışsınlar. Bakın AK Parti'ye; belediyecilikte başarılı oldular, halkla bağlarını iyi kurdular bundan dolayı halk onları iktidara getirdi. Bunu da programlarıyla, projeleriyle başardılar. Çok iyi bir belediyecilik geçmişleri var. Halk da ortaya konan hizmete, projeye bakarak oy veriyor. Muhalefet de seçimlere toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırlanmalı. Bu açıdan derslerine iyi çalışmaları gerekiyor. Muhalefet halkta onları istemeleri için talep yaratmalı.

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