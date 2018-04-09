Usta oyuncu Halil Ergün: AK Parti belediyecilikte başarılı olduğu için iktidara geldi

HER KOŞULDA HALKIN İRADESİNE GÜVENİRİM

"Hanlar, hamamlar kazanmak için sanatla uğraşmadım" demiştiniz. Neden sanatçı oldunuz?

Oyunculukta kendimi ifade etme lezzetini buldum ve oyunculuk kaderim oldu. Yoksa hiçbir zaman 'Rolümün çok etkisindeyim' diyenlerden değilim. Oyunculuk gözlem işi. Bir rolü çözerken gözlemlerimden yararlanıyorum.

68 kuşağından gelen birisiniz. Dünyadaki ve Türkiye'deki solu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Dünyada sol, uygulamalarının olduğu ülkelerin deneyimlerden dolayı sınıfta kaldı. Kapitalizm ve emperyalizmin uygulamaları dünyada şu anda çok güçlü. Hayatım boyunca hep özgürlük, eşitlik meselesine kafa yoran, vicdan ve adaletin peşinden koşan biri oldum. Sanatta da özgürlüğü savunuyorum. Bir toplumu hem tarihsel, hem de güncel olarak çok iyi araştırmadan genel doğruyu söylemen de bir şey ifade etmiyor. Bunları iyi tahlil ederek konuşmak gerekiyor. Hayat değişiyor ve gelişiyor, peki sol kendi içinde ne kadar değişim geçirdi? Buna da bakmak lazım.