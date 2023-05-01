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Haberler Galeri Usta sanatçı Şener Şen’in kız kardeşi de meğer çok ünlüymüş! Duyanlar şaşkın
Giriş Tarihi: 01.05.2023 14:31 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 14:32

Usta sanatçı Şener Şen’in kız kardeşi de meğer çok ünlüymüş! Duyanlar şaşkın

Şener Şen'in kendisi gibi oyuncu olan kız kardeşini ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Meğer yıllardır gözümüzün önündeydi... Sayısız film ve dizi ile gönüllere taht kuran Yeşilçam'ın usta ismi Şener Şen'in hayatı da filmleri aratmıyor. Yeşilçam'ın unutulmazları arasına adını altın harflerle yazdıran eserlerde boşrol olan Şener Şen'in babası da usta Yeşilçam oyuncusu Ali Şen'dir. Peki ya Şener Şen'in kardeşinin de ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Gerçek mesleği öğretmenlik olan usta sanatçı Şener Şen'in kız kardeşine sevilen bir çok diziden aşinayız. İlk defa duyanların oldukça çok şaşırdığı bu bilgi sosyal medyada çok konuşuldu. İşte sizin için derlediğimiz akraba olan ünlüler...

Usta sanatçı Şener Şen’in kız kardeşi de meğer çok ünlüymüş! Duyanlar şaşkın

Yeşilçam oyuncusu Ali Şen'in oğlu olan usta oyuncu Şener Şen hakkındaki gerçekle hayranlarını bir kez daha şaşırttı! Meğer kız kardeşi de uzun yıllardır izlediğimiz ünlü bir oyuncuymuş...

Usta sanatçı Şener Şen’in kız kardeşi de meğer çok ünlüymüş! Duyanlar şaşkın

Yeşilçam'ın cimri adamı olarak tanıdığımız Ali Şen'in oğlunun usta oyuncu Şener Şen olduğunu bilmeyen yoktur. Peki kardeşinin de sevilen bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

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Usta sanatçı Şener Şen’in kız kardeşi de meğer çok ünlüymüş! Duyanlar şaşkın

Ali Şen'in oğlu Şener Şen'in dışında kızı da ünlü bir oyuncu. İlk defa duyanların oldukça çok şaşırdığı bu bilgi sosyal medyada çok konuşuldu. Şener Şen'in kendisi gibi oyuncu olan kız kardeşi ve duyunca çok şaşıracağınız aralarında kan bağı olan ünlü isimleri sizler için derledik...

Usta sanatçı Şener Şen’in kız kardeşi de meğer çok ünlüymüş! Duyanlar şaşkın

Efsane film Hababam Sınıfı'nda Güdük Necmi karakterine hayat veren Halit Akçatepe'nin, filmde babasıyla birlikte oynadığını söylesek...

Usta sanatçı Şener Şen’in kız kardeşi de meğer çok ünlüymüş! Duyanlar şaşkın

Filmde 'Paşa Nuri' karakterini canlandıran Sıtkı Akçatepe, Halit Akçatepe'nin babası... Öte yandan Halit Akçatepe'nin annesi de yine usta oyuncu Leman Akçatepe'dir.

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