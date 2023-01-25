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Haberler Galeri Yalı Çapkını'nın Defne'si Mine Tugay'dan yazdan kalma bikinili poz! 44'lük Mine Tugay fiziğiyle genç kızları kıskandırdı!
Giriş Tarihi: 25.01.2023 10:54 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 11:03

Yalı Çapkını'nın Defne'si Mine Tugay'dan yazdan kalma bikinili poz! 44'lük Mine Tugay fiziğiyle genç kızları kıskandırdı!

Şimdilerde Yalı Çapkını dizisi ile ekranlarda boy gösteren Mine Tugay, sosyal medyada cüretkar pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Genç kızlara taş çıkaran fiziğiyle hayran bırakan Mine Tugay, Yalı Çapkını dizisine Defne karakteri ile dahil olmuştu. Mine Tugay'ın yüzündeki değişim ise çok konuşulmuştu. Estetik operasyonlar sonrası yüzünde deformasyon oluşan Mine Tugay sağlık sorunları yaşadığını duyurmuştu. 44 yaşındaki Mine Tugay son olarak bikinili yazdan kalma pozu ile mest etti. İşte Yalı Çapkını'nın Defne'si Mine Tugay'ın siyah bikinili kumsal pozu...

Yalı Çapkını’nın Defne’si Mine Tugay’dan yazdan kalma bikinili poz! 44’lük Mine Tugay fiziğiyle genç kızları kıskandırdı!

İddialı pozlarıyla her zaman adından söz ettirmeyi başaran kızıl güzel Mine Tugay son olarak Yalı Çapkını dizisine dahil olmuştu.

Yalı Çapkını’nın Defne’si Mine Tugay’dan yazdan kalma bikinili poz! 44’lük Mine Tugay fiziğiyle genç kızları kıskandırdı!

Cesur paylaşımlarıyla çok konuşulan Mine Tugay, başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde Defne karakterine hayat veriyor.

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Yalı Çapkını’nın Defne’si Mine Tugay’dan yazdan kalma bikinili poz! 44’lük Mine Tugay fiziğiyle genç kızları kıskandırdı!

Yalı Çapkını dizisi ile ekranlarda boy gösteren Mine Tugay, sosyal medyada cüretkar pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

Yalı Çapkını’nın Defne’si Mine Tugay’dan yazdan kalma bikinili poz! 44’lük Mine Tugay fiziğiyle genç kızları kıskandırdı!

Tugay, Yalı Çapkını dizinin fragmanı yayınlanır yayınmaz sosyal medyada gündem olmuştu.

Yalı Çapkını’nın Defne’si Mine Tugay’dan yazdan kalma bikinili poz! 44’lük Mine Tugay fiziğiyle genç kızları kıskandırdı!

Fragmanda Mine Tugay'ın estetikli hali ise magazin gündemine bomba gibi düştü.

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