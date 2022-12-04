Giriş Tarihi: 04.12.2022 11:32 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 11:42

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun doğum gününde kıskançlık krizi! Afra Saraçoğlu iki Mert'in arasında kaldı! Elini tutmak isteyince...

Son dönemde ekranların aranan oyuncularından olan Afra Saraçoğlu yeni yaşını kutluyor. 25 yaşına basan güzel oyuncu Afra Saraçoğlu son olarak yer aldığı Yalı Çapkını dizisi ile adından söz ettiriyor. Başrolünü Mert Ramazan Demir ile paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Uzun yıllardır meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile birliktelik yaşayan Afra Saraçoğlu son olarak sevgilisi ve yakın dostlarıyla doğum gününü kutladı. Afra Saraçoğlu'nun doğum gününe ise Mert Ramazan Demir ile samimiyeti ve sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nun mimikleri damga vurdu. Afra Saraçoğlu'nun pastasındaki mumu üflerken sevgilisinin yerine partneri Mert Ramazan Demir'in elini tutmaya çalışması sosyal medyada olay oldu. Afra Saraçoğlu için "iki Mert'in arasında kaldı" yorumları yapıldı. İşte çok konuşulan görüntüler...