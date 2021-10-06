Giriş Tarihi: 06.10.2021 09:25Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 09:32
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in oyuncu olmadan önceki mesleği şoke etti! Pınar Deniz meğer böyle keşfedilmiş...
Bir döneme damga vuran "Vatanım Sensin" dizisiyle yıldızı parlayan, daha sonra "Kırmızı Oda"da 'Nazlı' karakterine hayat veren güzel oyuncu Pınar Deniz, şimdilerde "Yargı" dizisinde 'Ceylin' karakterini canlandırıyor. Güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile son dönemin adından sık söz ettiren isimlerinden olan Pınar Deniz, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanlarından olmayı başardı. Instagram'da 1,6 milyon takipçisi olan oyuncunun hayatıyla ilgili detaylar ise merak ediliyor. Son olarak Pınar Deniz'in oyuncu olmadan önceki mesleği ortaya çıktı. Deniz hakkında bu gerçeği bilmeyenler bir hayli şaşırdı. İşte Pınar Deniz'in hayranlarını şoke eden o mesleği...