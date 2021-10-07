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Haberler Galeri Aşk 101'in yıldızı Pınar Deniz'in oyuncu olmadan önceki mesleği şoke etti! Pınar Deniz böyle keşfedilmiş...
Giriş Tarihi: 07.10.2021 09:22 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021 09:22

Aşk 101'in yıldızı Pınar Deniz'in oyuncu olmadan önceki mesleği şoke etti! Pınar Deniz böyle keşfedilmiş...

Bir döneme damga vuran "Vatanım Sensin" dizisiyle yıldızı parlayan, daha sonra "Kırmızı Oda"da 'Nazlı' karakterine hayat veren güzel oyuncu Pınar Deniz, şimdilerde "Yargı" dizisinde 'Ceylin' karakterini canlandırıyor. Güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile son dönemin adından sık söz ettiren isimlerinden olan Pınar Deniz, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanlarından olmayı başardı. Instagram'da 1,6 milyon takipçisi olan oyuncunun hayatıyla ilgili detaylar ise merak ediliyor. Son olarak Pınar Deniz'in oyuncu olmadan önceki mesleği ortaya çıktı. Deniz hakkında bu gerçeği bilmeyenler bir hayli şaşırdı. İşte Pınar Deniz'in hayranlarını şoke eden o mesleği...

Aşk 101’in yıldızı Pınar Deniz’in oyuncu olmadan önceki mesleği şoke etti! Pınar Deniz böyle keşfedilmiş...

2016-2018 yılları arasında yer aldığı Vatanım Sensin dizisinde üne kavuşan Pınar Deniz, güzelliğiyle adeta izleyiciyi büyüledi.

Aşk 101’in yıldızı Pınar Deniz’in oyuncu olmadan önceki mesleği şoke etti! Pınar Deniz böyle keşfedilmiş...

Bir süre ekranlara ara veren güzel oyuncu, Kırmızı Oda dizisinde konuk oyuncu olarak izleyici önüne çıktı.

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Aşk 101’in yıldızı Pınar Deniz’in oyuncu olmadan önceki mesleği şoke etti! Pınar Deniz böyle keşfedilmiş...

Son olarak, Yargı dizisinde 'Celin' karakterine can veren Pınar Deniz'in oyunculuktan önce yaptığı meslek ise herkesi şaşırttı.

Aşk 101’in yıldızı Pınar Deniz’in oyuncu olmadan önceki mesleği şoke etti! Pınar Deniz böyle keşfedilmiş...

SATIŞ DANIŞMANIYMIŞ!

Pınar Deniz, oyunculuğa atılmadan önce satış danışmanı olarak çalışıyordu.

Aşk 101’in yıldızı Pınar Deniz’in oyuncu olmadan önceki mesleği şoke etti! Pınar Deniz böyle keşfedilmiş...

Güzel oyuncu, çalıştığı dönemde oyunculuk teklifleri aldığını fakat bunların hiçbirini önemsemediğini söyledi.

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