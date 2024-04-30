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Haberler Galeri Yasemin Şefkatli yeni anne olmuştu! Yasemin Şefkatli anneliğin zorluğunu anlattı: Sırtım kilitlendi fakat…
Giriş Tarihi: 30.04.2024 18:38 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 18:48

Yasemin Şefkatli yeni anne olmuştu! Yasemin Şefkatli anneliğin zorluğunu anlattı: Sırtım kilitlendi fakat…

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ile gelinleri Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz Ocak ayında ikizleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir'i dünyaya getirdi. İkizlerden İbrahim Ayel, kalbinde oluşan rahatsızlık nedeniyle ameliyata alınınca oldukça korkutmuştu. Geçtiğimiz günlerde ikinci kez operasyon geçiren Ayel'in sağlık durumunun iyi olması takipçilerin yüreğine su serpti. Bugün sosyal medyadan bir paylaşım yapan Yasemin Şefkatli, anneliğin zorluğunu anlattı. İşte Yasemin Şefkatli'nin o paylaşımı!

Yasemin Şefkatli yeni anne olmuştu! Yasemin Şefkatli anneliğin zorluğunu anlattı: Sırtım kilitlendi fakat…

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, 2021 yılında evlendi. Ünlü çift, 2024 yılının Ocak ayında Sinan Emir ve İbrahim Ayel adında ikizlerini kucaklarına aldı.

Yasemin Şefkatli yeni anne olmuştu! Yasemin Şefkatli anneliğin zorluğunu anlattı: Sırtım kilitlendi fakat…

İKİNCİ OPERASYON SONRASI SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Kalbinde problem yaşayan ve geçtiğimiz günlerde ikinci operasyonunu geçiren minik Ayel'in sağlığına kavuşması herkesi sevindirdi.

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Yasemin Şefkatli yeni anne olmuştu! Yasemin Şefkatli anneliğin zorluğunu anlattı: Sırtım kilitlendi fakat…

YENİ PAYLAŞIMI İLGİ ÇEKTİ

Sosyal medyayı sık kullanan Yasemin Şefkatli, bugün yaptığı paylaşımlarda dikkatleri üzerine çekti.

Yasemin Şefkatli yeni anne olmuştu! Yasemin Şefkatli anneliğin zorluğunu anlattı: Sırtım kilitlendi fakat…

ANNE OLMANIN ZORLUĞUNU ANLATTI

Yasemin Şefkatli, anne olmanın zorluğunu anlattı.

Yasemin Şefkatli yeni anne olmuştu! Yasemin Şefkatli anneliğin zorluğunu anlattı: Sırtım kilitlendi fakat…

"SIRTIM KİLİTLENDİ FAKAT…"

Oğluyla pozunu paylaşan Şefkatli paylaşımının altına, "Belim uyuştu, sırtım kilitlendi fakat çok da huzurluyum" notunu ekledi.

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