Giriş Tarihi: 30.04.2024 18:38
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
18:48
Yasemin Şefkatli yeni anne olmuştu! Yasemin Şefkatli anneliğin zorluğunu anlattı: Sırtım kilitlendi fakat…
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ile gelinleri Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz Ocak ayında ikizleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir'i dünyaya getirdi. İkizlerden İbrahim Ayel, kalbinde oluşan rahatsızlık nedeniyle ameliyata alınınca oldukça korkutmuştu. Geçtiğimiz günlerde ikinci kez operasyon geçiren Ayel'in sağlık durumunun iyi olması takipçilerin yüreğine su serpti. Bugün sosyal medyadan bir paylaşım yapan Yasemin Şefkatli, anneliğin zorluğunu anlattı. İşte Yasemin Şefkatli'nin o paylaşımı!