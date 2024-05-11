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Giriş Tarihi: 11.05.2024 08:41 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 08:44

Yavuz Bingöl halk ozanı olan annesi 'Şahsenem Bacı'yı anlattı: Yanlış giden kariyerime şekil verdi...

Evvel adlı yeni albümüyle adından bahsettiren sanatçı Yavuz Bingöl, kariyerine doğru bir yön veren halk ozanı annesi 'Şahsenem Bacı'dan aldığı öğretileri anlattı: "Bana her zaman doğru yolu gösterdi. Bir programa çıkacağımda, 'Bacak bacak üstüne attığını görmeyeyim' diye uyarırdı. Sakın şımarma, sanatın en büyük erdemi mütevazılıktır' derdi"

İLKER GEZİCİ
Yavuz Bingöl halk ozanı olan annesi ’Şahsenem Bacı’yı anlattı: Yanlış giden kariyerime şekil verdi...

Kimi zaman söylemleriyle, çoğu zaman da gerek oyunculuğu gerek müzik eserleriyle gündeme geldi Yavuz Bingöl. Pop albümlerinin milyonlar sattığı, türkü söylemeye çekinilen 1990'lı yıllarda, kendisine gelen 'Taverna müziği yapalım' tekliflerini reddedip annesi Şahsenem Bacının çizdiği yoldan ilerleyerek bir nevi onun bayrağını teslim aldı ve türkülerle çizdi kariyerini Bingöl...

Yavuz Bingöl halk ozanı olan annesi ’Şahsenem Bacı’yı anlattı: Yanlış giden kariyerime şekil verdi...

Türkü dinlemenin aşağılandığı dönemde, türkü albümü çıkarma cesaretini gösteren ve 'türküleri sevdiren adam' olarak anılan Bingöl, yaklaşık 40 yıldır kendi alanının zirvesinde. Şimdilerde Evvel adını verdiği yeni albümüyle çok konuşuluyor usta sanatçı. 10 şarkılık albümünü iki yıl önce kaybettiği annesine ithaf eden Bingöl ile hem kariyerini hem de kariyerini borçlu olduğu annesi başta olmak üzere ailesini, çocukluğunu konuştuk.

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Yavuz Bingöl halk ozanı olan annesi ’Şahsenem Bacı’yı anlattı: Yanlış giden kariyerime şekil verdi...

- Evvel albümü için neden altı yıl beklediniz?
- Eskiden, 20 yıl önce her sene hiç sektirmeden bir albüm yapardık. A yüzüne B yüzüne koyulacak şarkıları seçer, süreleri ayarlardık. Uzun klipleri yayınlamıyorlar diye 4 dakikalık şarkılara klipler çekerdik. O zaman çok başka matematik vardı. Dijital Pazar gelişince artık fiziki satış kalmayınca albümlerin arasında 3'er 5'er yıl olmaya başladı.

Yavuz Bingöl halk ozanı olan annesi ’Şahsenem Bacı’yı anlattı: Yanlış giden kariyerime şekil verdi...

- Albüm yapan da pek olmuyor hatta, hemen herkes tek şarkıyla çıkıyor.
- Evet, ben tek şarkılık single geleneğine hiç uymadım. Eski kafalıyız. 13 şarkılık bir albüm yaptım, üçünü koymadım. Dinleyenlerin bu kadar beklediğine değecek 10 şarkılık bir albüm oldu. Ortaya çok güzel bir şey çıktı. Güzel tepkiler geliyor.

Yavuz Bingöl halk ozanı olan annesi ’Şahsenem Bacı’yı anlattı: Yanlış giden kariyerime şekil verdi...

- Albümü annenize ithaf etmişsiniz...
- Evet, anneme ithaf ettim. Alzhemier'dı rahmetli. Albüm yazımı 'İlk göz ağrın ve son unuttuğun evladın' diyerek bitirdim. En son beni unuttu gerçekten, beni son ana kadar hatırladı. Önce 2000 yılında kız kardeşimi, 2022'de de annemi kaybettim. Onların acısı beni çok sarstı. Başka şeyler de üretebilirdim belki ama annem ve kardeşim için ne yapabilirim diye düşündüm. Müzikte de kalp hazır olmayınca bir şey de çıkmıyor.
- Albüm hazırlık sürecini nasıl geçirdiniz?
- Onların acısıyla yine müzikle başa çıktım. Müziğe türlülere sığındım. Bu albüm süreci beni kısmen iyileştirdi. Bu süreçte dostlarım da bana yardımcı oldu. Mesela, klibini çektiğim türkü formundaki besteyi Olgun Şimşek getirdi. Adım Adım Adımladım Dünyayı diye bir deyiş okudum, albümdeki ilk parça, onu da Oktay Kaynarca gönderdi. İkisinin de türkü repertuvarı çoktur.

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