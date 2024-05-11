Yavuz Bingöl halk ozanı olan annesi ’Şahsenem Bacı’yı anlattı: Yanlış giden kariyerime şekil verdi...

- Albümü annenize ithaf etmişsiniz...

- Evet, anneme ithaf ettim. Alzhemier'dı rahmetli. Albüm yazımı 'İlk göz ağrın ve son unuttuğun evladın' diyerek bitirdim. En son beni unuttu gerçekten, beni son ana kadar hatırladı. Önce 2000 yılında kız kardeşimi, 2022'de de annemi kaybettim. Onların acısı beni çok sarstı. Başka şeyler de üretebilirdim belki ama annem ve kardeşim için ne yapabilirim diye düşündüm. Müzikte de kalp hazır olmayınca bir şey de çıkmıyor.

- Albüm hazırlık sürecini nasıl geçirdiniz?

- Onların acısıyla yine müzikle başa çıktım. Müziğe türlülere sığındım. Bu albüm süreci beni kısmen iyileştirdi. Bu süreçte dostlarım da bana yardımcı oldu. Mesela, klibini çektiğim türkü formundaki besteyi Olgun Şimşek getirdi. Adım Adım Adımladım Dünyayı diye bir deyiş okudum, albümdeki ilk parça, onu da Oktay Kaynarca gönderdi. İkisinin de türkü repertuvarı çoktur.

