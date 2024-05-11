Giriş Tarihi: 11.05.2024 08:41
Güncelleme Tarihi: 11.05.2024
08:44
Yavuz Bingöl halk ozanı olan annesi 'Şahsenem Bacı'yı anlattı: Yanlış giden kariyerime şekil verdi...
Evvel adlı yeni albümüyle adından bahsettiren sanatçı Yavuz Bingöl, kariyerine doğru bir yön veren halk ozanı annesi 'Şahsenem Bacı'dan aldığı öğretileri anlattı: "Bana her zaman doğru yolu gösterdi. Bir programa çıkacağımda, 'Bacak bacak üstüne attığını görmeyeyim' diye uyarırdı. Sakın şımarma, sanatın en büyük erdemi mütevazılıktır' derdi"