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Haberler Galeri Yeni yaşını kutlayan Fahriye Evcen'den oğlu Karan ile kalpleri ısıtan paylaşım!
Giriş Tarihi: 05.06.2021 16:54 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021 17:02

Yeni yaşını kutlayan 'den oğlu ile kalpleri ısıtan paylaşım!

ve 2013 yılında '' dizisinde tanışmış arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü. Birlikteliklerini 2017 yılında nikah masasına taşıyan çift oğulları 'ı 2019 yılında kucağına almıştı. Uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönen Fahriye Evcen yer aldığı reklam filmleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Fahriye Evcen son olarak paylaşımlarıyla gündeme geldi. 35 yaşına giren Fahriye Evcen sosyal medya hesabından doğum günü kutlamalarını paylaştı. Özellikle oğlu Karan ile paylaştığı pasta üfleme anları kalpleri ısıttı. ile doğum günü pozlarına "Tüm pastalarım senin" notunu düştü.

Yeni yaşını kutlayan Fahriye Evcen'den oğlu Karan ile kalpleri ısıtan paylaşım!

ve 2013 yılında '' dizisinde tanışmış arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü.

Yeni yaşını kutlayan Fahriye Evcen'den oğlu Karan ile kalpleri ısıtan paylaşım!

Birlikteliklerini 2017 yılında nikah masasına taşıyan çift oğulları 'ı 2019 yılında kucağına almıştı.

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Yeni yaşını kutlayan Fahriye Evcen'den oğlu Karan ile kalpleri ısıtan paylaşım!

Uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönen yer aldığı reklam filmleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Yeni yaşını kutlayan Fahriye Evcen'den oğlu Karan ile kalpleri ısıtan paylaşım!

son olarak paylaşımlarıyla gündeme geldi. 35 yaşına giren Fahriye Evcen sosyal medya hesabından doğum günü kutlamalarını paylaştı.

Yeni yaşını kutlayan Fahriye Evcen'den oğlu Karan ile kalpleri ısıtan paylaşım!

Özellikle oğlu ile paylaştığı pasta üfleme anları kalpleri ısıttı.

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