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Haberler Galeri "Yerli Kardashian ailesi gibisiniz" Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den özgüven dolu sözler...
Giriş Tarihi: 03.05.2021 15:17 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 15:28

" gibisiniz" 'nin annesi 'den özgüven dolu sözler...

Çok küçük yaştan beri sahnelerde olan son olarak çıkardığı şarkısı ''i çıkararak dünyaya açılmıştı. Her yaptığı, her söylediği olay olan Aleyna Tilki'nin kendisi kadar kız kardeşi ve annesi de dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan son olarak hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Aleyna Tilki'nin özgüven dolu yanıtları sosyal medyada olay oldu. 'Kendinize en çok hangi konuda güveniyorsunuz?' sorusuna, 'Hiç bu konuda mütevazi olamayacağım. Kendime her konuda güveniyorum. Canım ben.' diyerek kendisine sarılıp öptü. " gibisiniz" yorumuna verdiği yanıt ise tam da Aleyna Tilki'nin annesinden beklenir türden oldu. İşte Aleyna Tilki'nin annesi ...

Yerli Kardashian ailesi gibisiniz Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den özgüven dolu sözler...

Çok küçük yaştan beri sahnelerde olan son olarak çıkardığı şarkısı ''i çıkararak dünyaya açılmıştı.

Yerli Kardashian ailesi gibisiniz Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den özgüven dolu sözler...

Her yaptığı, her söylediği olay olan 'nin kendisi kadar kız kardeşi ve annesi de dikkat çekiyor.

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Yerli Kardashian ailesi gibisiniz Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den özgüven dolu sözler...

Sosyal medyayı aktif kullanan 'nin annesi son olarak hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Yerli Kardashian ailesi gibisiniz Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den özgüven dolu sözler...

'nin özgüven dolu yanıtları sosyal medyada olay oldu. '

Yerli Kardashian ailesi gibisiniz Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den özgüven dolu sözler...

Kendinize en çok hangi konuda güveniyorsunuz?' sorusuna, 'Hiç bu konuda mütevazi olamayacağım. Kendime her konuda güveniyorum. Canım ben.' diyerek kendisine sarılıp öptü.

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