Yerli Kardashian ailesi gibisiniz Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den özgüven dolu sözler...

Çok küçük yaştan beri sahnelerde olan Aleyna Tilki son olarak çıkardığı İngilizce şarkısı 'Retrograde'i çıkararak dünyaya açılmıştı. Her yaptığı, her söylediği olay olan Aleyna Tilki'nin kendisi kadar kız kardeşi ve annesi de dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel son olarak hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Aleyna Tilki'nin özgüven dolu yanıtları sosyal medyada olay oldu. 'Kendinize en çok hangi konuda güveniyorsunuz?' sorusuna, 'Hiç bu konuda mütevazi olamayacağım. Kendime her konuda güveniyorum. Canım ben.' diyerek kendisine sarılıp öptü. "Yerli Kardashian ailesi gibisiniz" yorumuna verdiği yanıt ise tam da Aleyna Tilki'nin annesinden beklenir türden oldu. İşte Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in olay yanıtları...