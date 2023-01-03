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Haberler Galeri Yeşilçam'ın güzel yıldızı meğer Hakan Ural'ın annesiymiş! Hakan Ural'ın doğum günü paylaşımını görenin ağzı açık kaldı!
Giriş Tarihi: 03.01.2023 06:26 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 06:36

Yeşilçam'ın güzel yıldızı meğer Hakan Ural'ın annesiymiş! Hakan Ural'ın doğum günü paylaşımını görenin ağzı açık kaldı!

Ünlü sanatçı Sibel Can'dan 1999 yılında boşanan oyuncu Hakan Ural, sosyal medya hesabı Instagram'dan çocukluk yıllarına ait fotoğraflarını paylaştı. "Ben de çocukmuşum. Annem de varmış" diyen Hakan Ural'ın paylaşımını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Şimdilerde sunuculuk yapan Hakan Ural'ın babası Selçuk Ural'ın dışında meğer annesi de ünlü yıldızmış... Yeşilçam yıldızı Ceyhan Cem'in oğlu olan Hakan Ural'ı babası Selçuk Ural, oğlunu 16 yaşına kadar kabul etmemiştir. Babası ile arası hiçbir zaman iyi olmayan Hakan Ural annesinin cenazesine dahi katılmayan Selçuk Ural'a sitem etmişti. İşte ilk defa duyanların çok şaşırdığı Hakan Ural'ın annesi Ceyhan Cem ve Hakan Ural'ın hayatına dair bilinmeyenler...

Yeşilçam’ın güzel yıldızı meğer Hakan Ural’ın annesiymiş! Hakan Ural’ın doğum günü paylaşımını görenin ağzı açık kaldı!

Ünlü sanatçı Sibel Can'dan 1999 yılında boşanan Hakan Ural 55 yaşına bastı. Neler Oluyor Hayatta programının sunuculuğunu yapan Hakan Ural son olarak Instagram hesabından ekibinin kendisine hazırladığı doğum günü videosunu yayınlayarak, sevenlerini maziye götürdü.

Yeşilçam’ın güzel yıldızı meğer Hakan Ural’ın annesiymiş! Hakan Ural’ın doğum günü paylaşımını görenin ağzı açık kaldı!

Yakışıklılığıyla ekranlarda boy gösteren Hakan Ural'ın hakkındaki gerçeği öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Yeşilçam'ın güzel yıdızı meğer Hakan Ural'ın annesiymiş...

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Yeşilçam’ın güzel yıldızı meğer Hakan Ural’ın annesiymiş! Hakan Ural’ın doğum günü paylaşımını görenin ağzı açık kaldı!

Üç çocuk babası Hakan Ural 1 Ocak 1968 doğumlu. Sibel Can ile evliliğinden Engincan ve Melisa adında iki çocuğu olan Hakan Ural ikinci evliliğini Ezgi Can Ural ile yapmış ve Gisella adında bir kızı daha olmuştu.

Yeşilçam’ın güzel yıldızı meğer Hakan Ural’ın annesiymiş! Hakan Ural’ın doğum günü paylaşımını görenin ağzı açık kaldı!

Ailesine ve çocuklarına düşkünlüğü ile bilinen Hakan Ural'ın hayatı ise filmlere konu olacak türden.

Yeşilçam’ın güzel yıldızı meğer Hakan Ural’ın annesiymiş! Hakan Ural’ın doğum günü paylaşımını görenin ağzı açık kaldı!

Şimdilerde sunuculuk yapan Hakan Ural'ın babası Selçuk Ural'ın dışında meğer annesi de ünlü yıldızmış...

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