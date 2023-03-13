Giriş Tarihi: 13.03.2023 09:57 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 10:03

Yorgun ve güzel anne Fahriye Evcen! İkinci kez anneliği tadan Fahriye Evcen'in oğlu Karan ile uyuya kaldığı anlar kalpleri ısıttı!

Kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Geçtiğimiz haftalarda doğum yapan Fahriye Evcen ikinci kez erkek çocuk annesi olmuştu. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğullarına Kerem adını vermişti. Anne olunca dizi projelerine ara verse de reklam anlaşmalarıyla hayranlarıyla buluşan güzel oyuncu Fahriye Evcen, çocuklarının bakımı ile bizzat kendisi ilgileniyor. Anneliğin çok yakıştırıldığı Fahriye Evcen son olarak sosyal medya hesabından oğlu Karan ile pozunu paylaştı. Oğlu Karan'ı kucağında uyutan Fahriye Evcen'in yorgun ama huzurlu haline yorum yağdı.