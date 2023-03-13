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Haberler Galeri Yorgun ve güzel anne Fahriye Evcen! İkinci kez anneliği tadan Fahriye Evcen'in oğlu Karan ile uyuya kaldığı anlar kalpleri ısıttı!
Giriş Tarihi: 13.03.2023 09:57 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 10:03

Yorgun ve güzel anne Fahriye Evcen! İkinci kez anneliği tadan Fahriye Evcen'in oğlu Karan ile uyuya kaldığı anlar kalpleri ısıttı!

Kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Geçtiğimiz haftalarda doğum yapan Fahriye Evcen ikinci kez erkek çocuk annesi olmuştu. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğullarına Kerem adını vermişti. Anne olunca dizi projelerine ara verse de reklam anlaşmalarıyla hayranlarıyla buluşan güzel oyuncu Fahriye Evcen, çocuklarının bakımı ile bizzat kendisi ilgileniyor. Anneliğin çok yakıştırıldığı Fahriye Evcen son olarak sosyal medya hesabından oğlu Karan ile pozunu paylaştı. Oğlu Karan'ı kucağında uyutan Fahriye Evcen'in yorgun ama huzurlu haline yorum yağdı.

Yorgun ve güzel anne Fahriye Evcen! İkinci kez anneliği tadan Fahriye Evcen’in oğlu Karan ile uyuya kaldığı anlar kalpleri ısıttı!

2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor. Evliliklerini Karan adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran ünlü çift ikinci bebekleri Kerem'i de geçtiğimiz haftalarda kucaklarına aldı.

Yorgun ve güzel anne Fahriye Evcen! İkinci kez anneliği tadan Fahriye Evcen’in oğlu Karan ile uyuya kaldığı anlar kalpleri ısıttı!

Ekranların sevilen oyuncularından Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti sosyal medyanın da ilgi ile takip ettiği ünlü isimlerden. Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen çiftlerden olan çiftten güzel haber gelmişti. Oyuncu çift, oğulları Kerem ile ikinci kez anne baba olmuştu.

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Yorgun ve güzel anne Fahriye Evcen! İkinci kez anneliği tadan Fahriye Evcen’in oğlu Karan ile uyuya kaldığı anlar kalpleri ısıttı!

Oğlu Kerem'e kavuşan Fahriye Evcen, şu sıralar ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yorgun ve güzel anne Fahriye Evcen! İkinci kez anneliği tadan Fahriye Evcen’in oğlu Karan ile uyuya kaldığı anlar kalpleri ısıttı!

Ünlü çift minik oğulları Kerem ile hastaneden taburcu olurken görüntülenmişti.

Yorgun ve güzel anne Fahriye Evcen! İkinci kez anneliği tadan Fahriye Evcen’in oğlu Karan ile uyuya kaldığı anlar kalpleri ısıttı!

İşte doğum sonrası ünlü çiftin oğulları Kerem ile ilk karesi...

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