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Haberler Galeri Zor günler geçiren Deniz Uğur'un en büyük destekçisi oyuncu eşi! "Kale gibi sağlamdır"
Giriş Tarihi: 04.10.2022 11:04 Güncelleme Tarihi: 04.10.2022 11:13

Zor günler geçiren Deniz Uğur'un en büyük destekçisi oyuncu eşi! "Kale gibi sağlamdır"

Magazin gündemi günlerdir eski eşler Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın velayet çekişmesini konuşuyor. Deniz Uğur, ikizlerinin babaları Reha Muhtar tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete uğradığı iddiaları ile mahkemenin yolunu tutmuştu. Daha önce kızı Mina Deniz'in kendisine attığı şiddet gördüğüne dair mesajları yayınlayan Deniz Uğur'dan sonrasında dehşete düşüren ses kayıtları gelmişti. Çocukları için eski eşi Reha Muhtar'a karşı mücadele eden Deniz Uğur'un zor günlerinde en büyük destekçisi oyuncu eşi Erdinç Gülener oldu. Deniz Uğur son olarak eşi ile pozunu paylaşarak aldığı yeni kararı duyurdu... İşte Deniz Uğur'un dikkat çeken paylaşımı...

Zor günler geçiren Deniz Uğur’un en büyük destekçisi oyuncu eşi! Kale gibi sağlamdır

Çocukları için eski eşi Reha Muhtar'a karşı mücadele eden Deniz Uğur'un zor günlerinde en büyük destekçisi oyuncu eşi Erdinç Gülener oldu.

Zor günler geçiren Deniz Uğur’un en büyük destekçisi oyuncu eşi! Kale gibi sağlamdır

Deniz Uğur son olarak eşi ile pozunu paylaşarak aldığı yeni kararı duyurdu... İşte Deniz Uğur'un dikkat çeken paylaşımı...

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Zor günler geçiren Deniz Uğur’un en büyük destekçisi oyuncu eşi! Kale gibi sağlamdır

Magazin gündemi günlerdir eski eşler Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın velayet çekişmesini konuşuyor. Deniz Uğur, ikizlerinin babaları Reha Muhtar tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete uğradığı iddiaları ile mahkemenin yolunu tutmuştu.

Zor günler geçiren Deniz Uğur’un en büyük destekçisi oyuncu eşi! Kale gibi sağlamdır

Daha önce kızı Mina Deniz'in kendisine attığı şiddet gördüğüne dair mesajları yayınlayan Deniz Uğur'dan sonrasında dehşete düşüren ses kayıtları gelmişti. "Bu mu iyi baba?" diye sormuştu.

Zor günler geçiren Deniz Uğur’un en büyük destekçisi oyuncu eşi! Kale gibi sağlamdır

Deniz Uğur oyuncu eşi ile paylaşımda bulunarak hesabını yorumlara kısıtladığını duyurdu.

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