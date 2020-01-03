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Adını hiç duymadığınız süper spor otomobiller!

Adını hiç duymadığınız süper spor otomobiller!

Otomobil üreticileri geçmişten günümüze kadar birçok farklı model üzerinde çalıştı. Tasarım, özellik ve birçok noktada dikkat çekici modellere imza attılar. Bu modellerin bazıları konsept olarak kaldı, bazıları ise yollara çıkmasına rağmen hayal kırıklığı yaşattı ve istenilen başarıyı sağlayamadı. İşte karşınızda güçleri, tasarımları ve farklı detayları ile göz dolduran ama adını duyuramamış süper spor otomobiller...