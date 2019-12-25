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Arabanızı internetten en hızlı şekilde nasıl satarsınız? İşte bunlara dikkat edin

Arabanızı internetten en hızlı şekilde nasıl satarsınız? İşte bunlara dikkat edin

Araçlar en çok internette verilen ilanlarla satılıyor. Bu iş için kurulan özel siteler bile var. Araç sahipleri, arabalarının fotoğraflarını siteye yükleyip, özelliklerini ve açıklamasını girdikten sonra satış ilanını veriyor. Bu şekilde daha fazla potansiyel alıcı kişiye ulaşabiliyorlar. İnternetten hızlı şekilde araba satmanın bazı püf noktaları var. Bunun için belirli kriterlere dikkat etmek gerekiyor.