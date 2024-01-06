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Haberler Galeri Alzheimer hastalığını 6 yıl öncesinden haber veriyor! Yürürken bu problemi yaşıyorsanız..
Giriş Tarihi: 06.01.2024 09:13 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 09:19

Alzheimer hastalığını 6 yıl öncesinden haber veriyor! Yürürken bu problemi yaşıyorsanız..

Çalışmalar, bilişsel gerilemenin başlangıcında yaygın nörolojik değişikliklerin yanı sıra, fiziksel değişikliklerin de önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor. Araştırmacılar, fiziksel performans ile bilişsel gerileme arasındaki karmaşık ilişkiyi anlamak için kısa ve öz bir bakış açısı sunmuş durumda. Elde edilen sonuçlar, bir kişinin denge veya yürüme biçimi gibi fiziksel değişikliklerin, bilişsel durumları hakkında önemli ipuçları sağlayabileceğini öne sürmektedir.

Alzheimer hastalığını 6 yıl öncesinden haber veriyor! Yürürken bu problemi yaşıyorsanız..

Denge ve yürüyüşteki değişiklikler, geç evre Alzheimer veya erken evre vasküler demansın göstergesi olabilir.

Alzheimer hastalığını 6 yıl öncesinden haber veriyor! Yürürken bu problemi yaşıyorsanız..

Semptomlar her demans vakası için farklı görünebilir, ancak bazen fiziksel değişiklikler bazen hafıza kaybından önce ortaya çıkar.

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Alzheimer hastalığını 6 yıl öncesinden haber veriyor! Yürürken bu problemi yaşıyorsanız..

Sağlık kuruluşu şöyle açıklıyor: "Bir çalışmada, yavaş yürüyen veya dengesi bozuk olan kişilerin sonraki altı yıl içinde Alzheimer hastalığı teşhisi konma olasılığı daha yüksek olduğu belirlendi."

Alzheimer hastalığını 6 yıl öncesinden haber veriyor! Yürürken bu problemi yaşıyorsanız..

Bu değişiklikler beyindeki hücrelerin ve sinirsel iletişimin yavaş yavaş bozulduğunun bir göstergesidir.

Alzheimer hastalığını 6 yıl öncesinden haber veriyor! Yürürken bu problemi yaşıyorsanız..

Gerçekleşen bu bozulma, geç evre demansa kadar ilerleyecek ve sonunda hastanın özgürce yürümesini veya fiziksel çevresiyle ilgili bilgileri işlemesini etkileyecektir.

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