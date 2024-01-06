Alzheimer hastalığını 6 yıl öncesinden haber veriyor! Yürürken bu problemi yaşıyorsanız..

Giriş Tarihi: 06.01.2024 09:13
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
09:19
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Çalışmalar, bilişsel gerilemenin başlangıcında yaygın nörolojik değişikliklerin yanı sıra, fiziksel değişikliklerin de önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor. Araştırmacılar, fiziksel performans ile bilişsel gerileme arasındaki karmaşık ilişkiyi anlamak için kısa ve öz bir bakış açısı sunmuş durumda. Elde edilen sonuçlar, bir kişinin denge veya yürüme biçimi gibi fiziksel değişikliklerin, bilişsel durumları hakkında önemli ipuçları sağlayabileceğini öne sürmektedir.