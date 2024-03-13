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Haberler Galeri Bu besin beyin hücrelerini öldürüyor! Zararını bilmeden mutfağımıza sokuyoruz
Giriş Tarihi: 13.03.2024 09:29 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 09:32

Bu besin beyin hücrelerini öldürüyor! Zararını bilmeden mutfağımıza sokuyoruz

Sağlıklı beslenme rutini oluşturmak hafıza başta olmak üzere kalp damar sağlığına kadar birçok alanda fayda sağlıyor. Tam aksi sağlıksız bir rutine sahip olmak ise vücuda geri dönüşü oldukça zor olan zararlar veriyor. Nöroloji Akademisi tarafından yürütülen bir çalışmaya göre, bazı besinlerin tüketilmesi yalnızca 4 gün içinde hafızayı bozuyor. Peki, hangi besinler adeta zehir saçıyor? İşte mutfağınıza asla sokmamanız gereken, zararları kanıtlanmış besinler...

Bu besin beyin hücrelerini öldürüyor! Zararını bilmeden mutfağımıza sokuyoruz

Yapılan araştırmalara göre; bol yağlı ve bol şekerli bir beslenme düzeni yalnızca dört gün içinde hafızayı, dikkati ve ruh halini etkiliyor.

Bu besin beyin hücrelerini öldürüyor! Zararını bilmeden mutfağımıza sokuyoruz

Nöroloji Akademisinin yürüttüğü çalışma sonuçlarına göre; yağlı ve şekerli besinler hafızayı dört gün içinde ele geçiriyor.

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Bu besin beyin hücrelerini öldürüyor! Zararını bilmeden mutfağımıza sokuyoruz

Yapılan çalışmada, 4 gün boyunca yağlı ve şekerli kahvaltı yapan katılımcıların verileri incelendi. Yağ ve şeker oranı yüksek olan besinler kişilerin düşünme ve hatırlama becerilerinin kötüye doğru gitmesine neden oldu.

Bu besin beyin hücrelerini öldürüyor! Zararını bilmeden mutfağımıza sokuyoruz

Oxford Üniversite tarafından yürütülen bir başka çalışmada ise, yüksek yağlı ve şekerli öğün tüketilmesi beşinci günün sonunda ruh halini olumsuz etkiledi.

Bu besin beyin hücrelerini öldürüyor! Zararını bilmeden mutfağımıza sokuyoruz

Yağlı ve şekerli besinler tüketmek yalnızca bilişsel fonksiyonları etkilemiyor aynı zamanda diyabetten kalp hastalıklarına kadar birçok hastalığa sebep oluyor.

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