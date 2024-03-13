Giriş Tarihi: 13.03.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
09:32
Bu besin beyin hücrelerini öldürüyor! Zararını bilmeden mutfağımıza sokuyoruz
Sağlıklı beslenme rutini oluşturmak hafıza başta olmak üzere kalp damar sağlığına kadar birçok alanda fayda sağlıyor. Tam aksi sağlıksız bir rutine sahip olmak ise vücuda geri dönüşü oldukça zor olan zararlar veriyor. Nöroloji Akademisi tarafından yürütülen bir çalışmaya göre, bazı besinlerin tüketilmesi yalnızca 4 gün içinde hafızayı bozuyor. Peki, hangi besinler adeta zehir saçıyor? İşte mutfağınıza asla sokmamanız gereken, zararları kanıtlanmış besinler...