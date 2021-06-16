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Haberler Galeri Dört bin yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu! İşte vücuttaki iltihabı atıp kanseri önleyen besin...
Giriş Tarihi: 16.06.2021 08:52 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 08:53

Dört bin yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu! İşte vücuttaki iltihabı atıp kanseri önleyen besin...

Dört bin yıl önce Mayalar tarafından ilaç olarak kullanılan kakao mucizevi faydalarıyla şaşırtıyor. Günde bir çay kaşığı tüketilen kakao; tansiyonu dengeliyor, vücuttaki iltihaplanmayı bitiriyor daha da önemlisi kanseri önlüyor. Stres üzerinde de şaşırtıcı etkileri bulunan kakaoyu çiğ veya bitter halinde tüketmek gerekiyor. İşte kakaonun mucizevi faydaları...

Dört bin yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu! İşte vücuttaki iltihabı atıp kanseri önleyen besin...

Çikolata, vücudunuza ihtiyacı olan magnezyumu vermenin en iyi yoludur. Bunun dışında çikolata, vücudun demir eksikliğini de giderir, çikolatanın bir çay kaşığı kadarının içinde vücudunuzun demir ihtiyacının %10'u bulunur.

Dört bin yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu! İşte vücuttaki iltihabı atıp kanseri önleyen besin...

Çinko, immün sistem için çok önemlidir ve çikolata ve kakaoda bulunur. Çinko, hastalıklarla savaşır, bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve stresi azaltır. Bütün bunların yanında çikolata, B ve C vitaminlerini de içerir.

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Dört bin yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu! İşte vücuttaki iltihabı atıp kanseri önleyen besin...

Kakao, günümüzde kronik hale dönüşen stresle mücadeleye karşı en yararlı element olan potasyumu içinde barındırır.

Dört bin yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu! İşte vücuttaki iltihabı atıp kanseri önleyen besin...

Eğer mutsuz hissettiğiniz bir dönemdeyseniz ve sürekli acıkıyorsanız kilo almanızın en önemli sebeplerinden biri bu durumsa kakao tüketmeyi deneyin.

Dört bin yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu! İşte vücuttaki iltihabı atıp kanseri önleyen besin...

Kakao mutluluk hissi veren hormonların salgılanmasını sağlayarak iştahı kontrol altında tutar.

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