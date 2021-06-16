Dört bin yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu! İşte vücuttaki iltihabı atıp kanseri önleyen besin...

Dört bin yıl önce Mayalar tarafından ilaç olarak kullanılan kakao mucizevi faydalarıyla şaşırtıyor. Günde bir çay kaşığı tüketilen kakao; tansiyonu dengeliyor, vücuttaki iltihaplanmayı bitiriyor daha da önemlisi kanseri önlüyor. Stres üzerinde de şaşırtıcı etkileri bulunan kakaoyu çiğ veya bitter halinde tüketmek gerekiyor. İşte kakaonun mucizevi faydaları...